"РСК Банк" требует от матери-одиночки своевременных выплат по процентам

"РСК Банк" требует своевременных выплат по процентам своих заемщиков. Об этом VB.KG сообщает владелица одного из столичных салонов красоты Мээрим Кадырбаева.

"Мы прежде исправно и своевременно оплачивали проценты и основную сумму по своим кредитам, и готовы делать это в дальнейшем. Но, как платить сейчас, когда в столице введен ЧП и все парализовано. В соседнем Казахстане предприниматели освобождены от выплат, а нас как будто специально топят: мы оплачиваем всем и все. В свете брошенного коронавирусом вызова стоило бы банкам, в частности я кредитор "РСК Банка", пересмотреть свою политику взаимодействия с клиентами", - сетует предприниматель.

Женщина на днях связалась с банком, где ей заявили, что и так идут на встречу своим клиентам и предоставляют реструктуризацию и пролонгацию. Однако в обоих случаях все равно требуют оплатить проценты, то есть ни о каком замораживании и отсрочки речи нет.

Тогда как, еще в середине марта текущего года Нацбанк КР принял постановление, согласно которому рекомендовал из-за распространения коронавирусной инфекции всем банкам предоставить отсрочку по платежам выданных кредитов, как минимум, на три месяца.

"Я мать-одиночка. Живу на съемной квартире. Пыталась кто-то прокормить свою семью сама, взяла этот кредит. А теперь всего по сути лишилась. Когда салон красоты вновь заработает неизвестно, чем платить кредит и за жилье, я не знаю. В банке пообещали рассмотреть мой вопрос, но ответа до сих пор нет", - говорит Кадырбаева.

Она отметила, что ранее выплачивала кредит благодаря небольшому банному комплексу (семейное дело) в Иссык-Кульской области. А не так давно его закрыли, и долг перед кредитором теперь не чем погашать.

"В прошлом году власти указали на то, чтобы банки при выдаче кредитов приоритетным направлением ставили не торговлю, а переработку, туризм, сельское хозяйство, мы выбрали сферу услуг. А недавно нам закрыли баню сотрудники санитарно-эпидемиологической станции. Невзирая на то, что мы перестали получать доход, с которого и погашали свой кредит, банк требует оплачивать процентную ставку. Даже при пролонгации и реструктуризации мы должны оплачивать для нас непосильные суммы", - возмущается предприниматель.

Почему отечественные банки не идут на встречу своим клиентам, когда в стране крупные города парализованы и бизнес везде стоит, задается вопросом гражданка. Выходит так, что даже во время чрезвычайного происшествия, пандемии смертоносного коронавируса, наши банки больше думают о своем благосостоянии и прибыли, чем о простом народе, за счет которого они и увеличивают свой капитал.

От редакции напомним, что 100 % акций "РСК Банка" принадлежит правительству Кыргызской Республики.