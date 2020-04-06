ООН обещает Кыргызстану долю из $ 2 миллиарда в борьбе с COVID-19

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с постоянным координатором системы Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике Озоннией Ожиело.

По мнению бишкекских аналитиков, важнейший момент встречи был в следующем. Ожиело сообщил о создании Глобального плана гуманитарного реагирования объемом в 2 миллиарда долларов и Экономического фонда для финансирования борьбы с COVID-19. Озонниа Ожиело особо подчеркнул, что Кыргызстан может рассчитывать на поддержку ООН в рамках данных инструментов.

Состоялся обмен мнениями о сложившейся обстановке в стране, вызванной коронавирусной инфекцией. Обсудили совместные шаги по противодействию ее дальнейшему распространению.

Глава государства осветил меры, предпринимаемые Кыргызстаном, а также обозначил возникающие проблемы и первоочередные потребности страны.

В частности, была обсуждена возможность оказания поддержки в сфере здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, а также малому и среднему бизнесу.

Постоянный координатор ООН Озонниа Ожиело проинформировал о работе, проводимой ООН в Кыргызстане.

Было отмечено, что совместно с Правительством Кыргызской Республики определены 8 приоритетных секторов, в рамках которых ведется совместная работа по противодействию дальнейшему распространению COVID-19, а также преодолению его негативных последствий в социально-экономической сфере.

На встрече особое внимание было уделено вопросам обеспечения продовольственной безопасности страны. ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) совместно с МИД Кыргызской Републики уже ведет необходимую работу в данном направлении.

В данном контексте Озонниа Ожиело отметил, что решение Кыргызстаном первым в мире проблемы лиц без гражданства в настоящий момент значительно облегчило оказание адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения страны.

Постоянный координатор системы ООН выразил готовность в дальнейшем оказании поддержки Кыргызстану по преодолению проблем, вызванных распространением заболевания.

Кто есть кто

Озонния Ожиелло приступил к своим обязанностям в качестве Постоянного Координатора системы ООН/ Постоянного Представителя ПРООН в Кыргызской Республике 8 января 2018 года.

До этого назначения, с 2014 по 2017 годы г-н Ожиелло был Региональным директором по вопросам управления и миростроительства в Африке, Аддис-Абеба.

В 2011-2014 годах он был Координатором по предотвращению конфликтов и восстановлению в Бюро ПРООН в Нью-Йорке по предотвращению кризисов и восстановлению. Ранее он был Старшим советником по вопросам мира и развития Постоянного координатора/ Координатора ООН по гуманитарным вопросам; Руководителем Программы по миростроительству ПРООН в Кении (2008-2011 гг.); Старшим советником по вопросам управления Постоянного координатора системы ООН / Руководителем программы управления ПРООН в Гане (2004-2008 гг).

С 2002 по 2004 гг. он был и.о руководителя офиса и операционным руководителем в Комиссии по установлению истины и примирению в Сьерра-Леоне.

Ожиело имеет степень бакалавра права Государственного университете науки и технологии Анамбры (Нигерия), степень магистра по истории Университета Нигерии, степень магистра в области стратегического управления и управления проектами в Парижской высшей школе менеджмента. Он также имеет степень доктора наук в области исследований мира и конфликтов в Университете Ибадана (Нигерия).

На встрече с президентом Жээнбековым в феврале 2018 года Озонния Ожиело отметил, что готов приложить максимум усилий для оказания содействия в продвижении программ и проектов государственного значения, озвученные Президентом страны.

"Система ООН поддерживает Вашу инициативу об объявлении 2018 года Годом развития регионов. Этот Указ объединит усилия и старания всех сил в стране, направленных на развитие Кыргызстана. В регионах Кыргызстана работают немало программ и агентств ООН, и мы бы хотели осуществлять наши проекты в соответствии с программами, обозначенными в рамках Указа", - отмечал Озонния Ожиело.

По его мнению, цели и задачи Совета безопасности КР по борьбе с коррупцией созвучны с направлениями программ ООН. "Мы тоже считаем, что коррупция уничтожает ресурсы, направленные на развитие страны. Мы также готовы поддержать реализацию программы "Таза коом", направленной на продвижение принципов электронного правительства, развития цифровых государственных услуг и открытого сообщества в нашей стране", - заявлял Озонния Ожиело в феврале 2008-го.

Он также подчеркивал готовность системы ООН к поддержке усилий Кыргызстана по защите экологии, противодействию природным стихиям, борьбе против радикализма и экстремизма.