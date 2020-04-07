Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкек доставлены реагенты для тестов на коронавирус из Москвы и Минска

239  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкек доставлены реагенты и компоненты для тестов на коронавирус из Москвы и Минска. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Российская Федерация выделила Кыргызской Республике очередную партию ПЦР-тестов с реагентами в количестве 5000 штук на безвозмездной основе. Данная помощь оказана в рамках ранее достигнутых договоренностей между главами двух государств.

Кроме того, при содействии посольств Кыргызской Республики в Беларуси и России осуществлена доставка в Бишкек приобретённых кыргызской стороной в Минске реагентов и компонентов для ПЦР-тестов на коронавирус в количестве 100 упаковок, рассчитанные на 22 тыс 500 исследований.

Помимо этого, белорусский производитель предоставил бесплатно дополнительно 5 упаковок готовых тестов.

Упомянутые тест-системы прибыли в Кыргызстан, накануне, 6 апреля, чартерным рейсом Екатеринбург-Бишкек и переданы на баланс Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

"Кыргызская сторона выражает благодарность за оказанное содействие посольству Российской Федерации в КР, а также авиакомпании "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386899
Теги:
Беларусь, гуманитарная помощь, Россия, Кыргызстан, коронавирус, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  