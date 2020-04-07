В Бишкек доставлены реагенты для тестов на коронавирус из Москвы и Минска

В Бишкек доставлены реагенты и компоненты для тестов на коронавирус из Москвы и Минска. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Российская Федерация выделила Кыргызской Республике очередную партию ПЦР-тестов с реагентами в количестве 5000 штук на безвозмездной основе. Данная помощь оказана в рамках ранее достигнутых договоренностей между главами двух государств.

Кроме того, при содействии посольств Кыргызской Республики в Беларуси и России осуществлена доставка в Бишкек приобретённых кыргызской стороной в Минске реагентов и компонентов для ПЦР-тестов на коронавирус в количестве 100 упаковок, рассчитанные на 22 тыс 500 исследований.

Помимо этого, белорусский производитель предоставил бесплатно дополнительно 5 упаковок готовых тестов.

Упомянутые тест-системы прибыли в Кыргызстан, накануне, 6 апреля, чартерным рейсом Екатеринбург-Бишкек и переданы на баланс Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

"Кыргызская сторона выражает благодарность за оказанное содействие посольству Российской Федерации в КР, а также авиакомпании "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.