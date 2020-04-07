В Ошской области мужчина скрыл, что болен COVID-19. Ему грозит 5 лет тюрьмы

На жителя Ошской области заведено уголовное дело за распространение коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга рассказал комендант Кара-Сууйского, Ноокатского районов и города Ош Малик Нурдинов.

По его данным, мужчина скрывал, что болен COVID-19 и продолжал контактировать с людьми. О своей болезни он не рассказал ни родственникам, ни коллегам.

В настоящее время он проходит лечение от заболевания. После выздоровления, он будет задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Оше и части Ошской области, а также в Бишкеке и Джалал-Абаде введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции.