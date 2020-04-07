Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Ошской области мужчина скрыл, что болен COVID-19. Ему грозит 5 лет тюрьмы

138  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На жителя Ошской области заведено уголовное дело за распространение коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга рассказал комендант Кара-Сууйского, Ноокатского районов и города Ош Малик Нурдинов.

По его данным, мужчина скрывал, что болен COVID-19 и продолжал контактировать с людьми. О своей болезни он не рассказал ни родственникам, ни коллегам.

В настоящее время он проходит лечение от заболевания. После выздоровления, он будет задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Оше и части Ошской области, а также в Бишкеке и Джалал-Абаде введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386924
Теги:
Ош, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, уголовное дело, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  