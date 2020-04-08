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"Моя история о войне": Присылайте ваши истории о героях на whatsapp

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- Светлана Лаптева
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Проект "Моя история о войне" полюбился нашим читателям и организаторам - Поисковому движению Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш". В "Вечерку" стали обращаться люди, которые хотели рассказать о своих героях.

Предлагаем кыргызстанцам и всем гостям нашей страны продолжить эту рубрику даже в период карантина, присылая свои видео-истории.

Для этого необходимо записать на видео рассказ о своем герое Великой Отечественной войны. Обязательно нужно представиться и назвать имя героя, о ком вы хотите рассказать свою историю. При этом, четко называйте место рождения и проживания воина Великой Отечественной войны. Расскажите чем человек занимался до войны, что знаете о его военной биографии. Также добавьте, как ваша семья в тылу пережила военное лихолетье, нам важны для истории все свидетельства той поры.

Видеозапись присылайте с пометкой "проект "Моя история о войне"" на номер whatsapp - 0555 923-603

Расскажите самое важное, что вы храните в сердце, поделитесь своей болью, гордостью.

Покажите фотографии - отсканируйте или сфотографируйте фронтовые письма.

Погиб ваш герой, пропал ли без вести или вернулся с войны - самое время написать нашу Живую книгу Памяти!

Если вы ищите данные на пропавших без вести - так и укажите в своем рассказе. Поисковики попробуют вам помочь.

Возраст участников проекта - от самых маленьких, и до самых взрослых.

Если душа просит - расскажите стихотворение, спойте песню, нарисуйте.

Ваши видеосюжеты мы будем размещать на интернет-портале "Вечерний Бишкек" и в соцсетях.

Рассказы можно присылать на русском, кыргызском, английском языке.


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URL: https://www.vb.kg/386939
Теги:
ВОВ, День Победы, герой, поиски
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Сюжет: Моя история о войне (11 материалов)
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