"Моя история о войне": Присылайте ваши истории о героях на whatsapp

Проект "Моя история о войне" полюбился нашим читателям и организаторам - Поисковому движению Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш". В "Вечерку" стали обращаться люди, которые хотели рассказать о своих героях.
Предлагаем кыргызстанцам и всем гостям нашей страны продолжить эту рубрику даже в период карантина, присылая свои видео-истории.
Для этого необходимо записать на видео рассказ о своем герое Великой Отечественной войны. Обязательно нужно представиться и назвать имя героя, о ком вы хотите рассказать свою историю. При этом, четко называйте место рождения и проживания воина Великой Отечественной войны. Расскажите чем человек занимался до войны, что знаете о его военной биографии. Также добавьте, как ваша семья в тылу пережила военное лихолетье, нам важны для истории все свидетельства той поры.
Видеозапись присылайте с пометкой "проект "Моя история о войне"" на номер whatsapp - 0555 923-603
Расскажите самое важное, что вы храните в сердце, поделитесь своей болью, гордостью.
Покажите фотографии - отсканируйте или сфотографируйте фронтовые письма.
Погиб ваш герой, пропал ли без вести или вернулся с войны - самое время написать нашу Живую книгу Памяти!
Если вы ищите данные на пропавших без вести - так и укажите в своем рассказе. Поисковики попробуют вам помочь.
Возраст участников проекта - от самых маленьких, и до самых взрослых.
Если душа просит - расскажите стихотворение, спойте песню, нарисуйте.
Ваши видеосюжеты мы будем размещать на интернет-портале "Вечерний Бишкек" и в соцсетях.
Рассказы можно присылать на русском, кыргызском, английском языке.