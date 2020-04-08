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19 человек из новых зараженных COVID-19 прибыли с Умры, даавата и с Москвы

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- Оксана Гут
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Из 42-х за сутки выявленных зараженных коронавирусом 19 случаев завозных. Люди прибыли инфицированными с Умры (Саудовская Аравия), с даавата в Пакистане и из Москвы. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

Контактирующих с подтвержденными случаями восемь из тех, кто находились в обсервации в гостиницах "Ак-Кеме", "Гарден" и "Достук".

Также выявлено 13 зараженных медработников.

В частности:

в Бишкеке - 1 сотрудник санэпиднадзора

в Ошской инфекционной больнице - 8 сотрудников (4 врача, 4 медсестры)

"Азия-кардио" - 3 сотрудника (врач, 2 медсестры)

Ошская межобластная больница - 1 сотрудник (младший медперсонал).

Итого по 42 новым случаям:

В Бишкеке - 9 завозных, 1 медработник.

В Чуйской области - 2

В Нарынской области - 5 (2 завозных, 3 местных)

Джалал-Абадская область - 1 контактная

Ошская область - 24 (завозных 8, местных 16, медиков 12).

На 8 апреля в стационарах лечение получают 241 человек, выписано 25, умерло 4 человека.

В обсервации находится 1097 граждан, из них под домашним карантином - 439.

"Они находятся под наблюдением, списки мы оставили правоохранительным органам и сотрудникам ЦСМ. Так следим за их перемещением и соблюдением правил содержания на карантине", - отметил министр.


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URL: https://www.vb.kg/386946
Теги:
граница, Кыргызстан, коронавирус, Минздрав
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Комментарии
1
08.04.2020, 11:02

Спасибо за четкое расписание где и как

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улан аскаров
08.04.2020, 11:11

Страна находитсяв состоянии чрезвычайного положения в течение двух недель. Это было правильное

решение для защиты здоровья населения. Только так мы можем уничтожить

коронавирус, который трудно контролировать.

0
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