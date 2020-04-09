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Минздрав КР: Специалистов не хватает, но "скорые" будут выезжать по вызовам

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- Оксана Гут
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Заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев рассказал на брифинге, как кыргызстанцам, имеющим проблемы со здоровьем (не связанные с COVID-19), получить медицинскую помощь.

Даже когда температура у ребенка, "скорая помощь" на дом не приезжает, врачи не приходят. Что делать?

"Скорая" сегодня работает в обычном режиме. Действительно, у нас не хватает специалистов, потому что они подключены в мобильные бригады. Но это не говорит, что медики не оказывают помощь. Дайте конкретные факты, мы организуем работу и решим проблемы. "Скорые" будут приезжать, будут обслуживать и оказывать необходимую помощь!"

В роддомах теперь ребенка не осматривают узкие специалисты, невозможно сделать МРТ головного мозга. Их там нет, они не могут пройти на работу из-за отсутствия пропусков

"Здесь тоже самое. В роддоме работают узкие специалисты, по возможности. По поводу пропусков у нас есть горячая линия. Мы полностью обеспечили ими наших специалистов, врачей. А также транспортом. Они работают. Если есть единичные случаи, то давайте мы решим, если нужно отправим специалистов на дом".

В больницах обслуживают только экстренных больных. А что делать тем, кому нужно уточнить диагноз для раннего выявления заболевания

"Да действительно, при наступлении режима ЧС, мы всех плановых больных и операции отложили. Оставили только экстренных больных. Если нужно уточнение диагноза, то пусть обращаются по 118. Мы отправим необходимую помощь".


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URL: https://www.vb.kg/386992
Теги:
Минздрав, скорая помощь, Кыргызстан, больница, врачи, карантин
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