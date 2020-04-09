Почему уровень смертности от COVID-19 в других странах выше, чем в Китае?

Как сообщает газета"Жэньминь жибао", последние данные свидетельствуют о том, что уровень смертности от COVID-19 в мире превысил аналогичный показатель в китайском городе Ухань. На пресс-конференции 7 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения предоставил следующее объяснение:

- В начальный период вспышки эпидемии смертность была относительно высокая. Такая ситуация встречается довольно часто, когда появляются новые инфекционные заболевания. С ростом числа случаев медицинская система перезагружается.

В мире существуют разные политические меры по управлению случаями заболевания. Например, в начальный период вспышки нет возможности подсчитать количество случаев заболеваний.

Китай придает большое значение тестированию. Широкое использование тестирования дает возможность точно определить количество заболевших людей. Таким образом, соответствующий коэффициент смертности падает.