Каратаев рассказал, как и на что лечат в КР пациентов с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев 10 апреля на брифинге рассказал чем в стационарах лечат больных COVID-19.

"Лечат у нас согласно клиническому протоколу. Это противовирусные препараты: лопинавир, ритонавир, гидроксихлорохин. Кроме того, лечение симптоматическое, т.е. смотря какие симптомы - кашель, температура. Этого достаточно в Кыргызстане. Мы также имеем в запасе антибиотики и другие необходимые лекарственные средства", - отметил Каратаев.

Он также сообщил (не вдаваясь в подробности, правда), сколько и на что Минздрав уже потратил средств в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Те 30 млн сомов, что решением комитета и постановлением правительства были выделены Минздраву на эпидемиологический фонд, потрачены. Также, вы знаете, что открыт фонд для помощи больным и для профилактики заболевания. На сегодня нам поступило 115 млн сомов, из них 38 млн сомов ушло на дополнительное стимулирование, на меры по предупреждению коронавируса", - перечислил замглавы ведомства.

Мадамин Каратаев ответил и на вопросы про качестве тестов на коронавирус.

"Мы знаем, что экспресс-тесты имеют 30% погрешности. Они применяем их для выявления контактных больных. Если экспресс-тест дает какой-то положительный результат, то мы его перепроверяем на ПЦР-тестах. Да, первое время нам не хватало реагентов, но сейчас с этим нет проблем. Поэтому больший акцент мы будем делать на ПЦР-тестах", - сказал он.

Так, по данным Минздрава, с 5 февраля всего на исследование поступило 22 тыс 554 анализов. Проведено - 20 тыс 575 анализов.

И, что касается, прогнозов того, на какой период в Кыргызстане придется пик заболеваемости.

"Это самый сложный вопрос. Сейчас над ним работают наши профессора. Они проводят анализ. В ближайшее время скажут точный прогноз. Но вы знает, что прогноз - это дело не благородное. Поэтому на сегодня не можем ответить на этот вопрос", - заключил Каратаев.

На 10 апреля в Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 298.

Из них:

Джалал-Абадская область – 89

Ошская область – 98

Чуйская область – 15

Баткенская область – 4

г. Ош – 36

г. Бишкек – 42

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 4

В том числе, медицинские работники 39, новых – 5 случаев (Чуй - 1, Бишкек - 4).

Из зарегистрированных положительных случаев – 154 женщин, 144 – мужчин; из новых 10 случаев 7 женщин, 11 мужчин.

до 15 лет - 34 (в том числе 2 ребенка до 1 года)

6-19 лет - 11 человек

20-35 лет - 75 человек

36-55 лет - 106 человек

старше 56 лет - 72 человека.

Погибли - 5 человек (за сутки 1), вылечились всего 39 пациентов (за сутки 9).