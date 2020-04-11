В Кыргызстане 5 человек с COVID-19 в реанимации, 5 – выписаны из больницы

В Кыргызстане девять человек с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, из нгих пятеро в реанимации. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с эпидемией.

За прошедшие сутки пять человек, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию, выписаны из больницы. За все время выздоровели 44 пациента.

С 5 февраля по 11 апреля проведено 22 тысячи 471 анализ на выявление COVID-19, за сутки проведено 1415 анализов.

Число зараженных на 11 апреля составляет 339 человек, из них в стационарах находятся 290. Под наблюдением врачей остаются 6 тысяч 251 человек, которые контактировали с зараженными: 1070 – близкие контакты, 5181 – контакты второго порядка.