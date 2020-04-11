Бюджет КР не досчитается более 30 млрд сомов из-за пандемии COVID-19

Потери бюджета в 2020 году из-за пандемии COVID-19 могут превысить 30 млрд сомов. Об этом сегодня, 11 апреля, в ходе брифинга сообщила министр финансов Кыргызстана Бактыгуль Жеенбаева.

- Идет выпадение по доходной части бюджета, к концу года общая сумма может составить более 30 млрд. сомов. При этом увеличатся расходы из-за пандемии. Исходя из этого, Министерство финансов предпринимает меры по улучшению ситуации. Мы просим министерства и ведомства пересмотреть свои бюджеты. Нам пришлось обратиться за грантами и кредитами к международным донорам и нашим партнерам, - сказала Жеенбаева.

Финансовая помощь будет направлена на три основных направления: поддержка бюджета, расходы для борьбы с коронавирусом и поддержка бизнеса. Также средства будут направляться на поддержку сельского хозяйства и реализацию инфраструктурных проектов.

По словам министра финансов, в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении грантов и льготных кредитов с 15 организациями.