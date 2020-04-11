Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Бюджет КР не досчитается более 30 млрд сомов из-за пандемии COVID-19

151  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Потери бюджета в 2020 году из-за пандемии COVID-19 могут превысить 30 млрд сомов. Об этом сегодня, 11 апреля, в ходе брифинга сообщила министр финансов Кыргызстана Бактыгуль Жеенбаева.

- Идет выпадение по доходной части бюджета, к концу года общая сумма может составить более 30 млрд. сомов. При этом увеличатся расходы из-за пандемии. Исходя из этого, Министерство финансов предпринимает меры по улучшению ситуации. Мы просим министерства и ведомства пересмотреть свои бюджеты. Нам пришлось обратиться за грантами и кредитами к международным донорам и нашим партнерам, - сказала Жеенбаева.

Финансовая помощь будет направлена на три основных направления: поддержка бюджета, расходы для борьбы с коронавирусом и поддержка бизнеса. Также средства будут направляться на поддержку сельского хозяйства и реализацию инфраструктурных проектов.

По словам министра финансов, в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении грантов и льготных кредитов с 15 организациями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387081
Теги:
Бактыгуль Жеенбаева, бюджет, кредит, Кыргызстан, экономика, коронавирус, COVID-19, Министерство финансов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  