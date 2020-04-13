Юные артисты хора "Ак Шоола" на карантине учат петь своих мам и пап (видео)

Юные артисты народного образцового театрализованного детского хора "Ак Шоола" во время карантина учат пению своих мам и пап, дедушек и бабушек. Шуточный конкурс, объявленный руководителем коллектива, обещает вылиться в большой яркий концерт.

Карантин стал большой неожиданностью не только для преподавателей общеобразовательных школ. Взялись за голову и педагоги творческих коллективов. Каждый по-своему пытается найти выход из сложившейся ситуации, не растерять воспитанников.

"Никто не ожидал, что мы останемся запертыми в четырех стенах на столь длительный срок. Думала, не увидимся неделю или около того. Чтобы дети не сидели без дела, шутя, сказала им: "Объявляю конкурс! Для вас ответственное задание: научите петь своих родителей! Выберите по одной песне из нашего репертуара!". Я и не думала, что все с таким энтузиазмом это воспримут. Подключились мамы, папы, бабушки, дедушки, другие родственники. С таким юмором стали творить!" - рассказывает VB.KG заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, отличник народного образования, руководитель "Ак Шоолы" Гульмира Эсенгулова.

Видео отчеты от учеников и их родителей стали приходить один за другим. Участниками конкурса стали пятьдесят пять семей. Увидев, что идея пришлась по душе и детям и взрослым, Гульмира Эсенгулова решила, что нельзя бросать начатое. Она сказала всем, что первое задание было репетиционным, а теперь нужно на выученную песню снять клип. Продумать все: сюжет, костюмы и прочее.

Оценивать произведения воспитанников "Ак Шоолы" теперь будет международное жюри. Его члены получат видео, посмотрят их, выставят оценки, решат, кто достоин первого, второго, третьего мест, а кто получит Гран-при. По мнению Гульмиры Эсенгуловой, поощрить нужно всех участников творческого состязания. Возникла идея устроить большой живой концерт, в котором бы на сцену вышли дети и их родители. По окончании карантина и конкурса решено собраться всем вместе, отрепетировать лучшие номера и затем представить публике.

Кстати, выпускники хора "Ак Шоола" тоже получили задание от бывшего педагога – исполнить песню Владимира Высоцкого "Утренняя гимнастика", и также снять свой клип. Творчество настолько всех захватило, что дети их родители стали петь и снимать видео и на другие любимые песни.

"Мне кажется, не надо смотреть на все происходящее так трагично. Да, беда. Всем тяжело. У меня самой сын сейчас в Москве, и я уже устала считать на голове седые волосы. Но лежать на диване, смотреть выпуски "Новостей" и заедать стресс – тоже не дело. У нашего хора, например, отменилась поездка в Турцию, которую мы долго планировали, купили билеты. Ну, бывает. Для меня самое страшное – невозможность заниматься любимым делом. Наш коллектив создавался годами. Это маленькая страна со своей жизнью, историей. Конечно, меня волнует, что будет с хором завтра. Поэтому, несмотря ни на что, мы продолжили занятия. Я снимаю видео-уроки, отправляю детям. В дистанционном обучении тоже есть плюсы. Например, возможность пересмотреть урок снова", - продолжает Гульмира Эсенгулова.

Но самым главным плюсом такой формы обучения, руководитель "Ак Шоолы" считает то, что все, как бы это парадоксально не звучало, стали ближе, пустили в свои семьи, лучше узнали друг друга.