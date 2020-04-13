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ФПК предоставил свои санатории и Дома отдыха под нужды врачей и обсервации

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- Виктория Гунгер
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Для размещения 38 медработников, а также пациентов, вылечившихся и выписанных из больницы, но нуждающихся в дополнительном наблюдении, санаторием были подготовлены и предоставлены четыре 16-местных коттеджа санатория "Джалал-Абад". Об этом VB.KG сообщил председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

Он отметил, что лечебные корпусы согласно законодательству Кыргызстана законсервированы, и находятся в готовности для осуществления санаторно-курортного лечения граждан после завершения эпидемии.

- Также профсоюзами были предоставлены санаторий "Джергалан" и Дом отдыха "Красная гвоздика" в Иссык-Кульской области для помещения в обсервацию жителей области, А гостиница "Достук" - для размещения на обязательное наблюдение прибывших из-за рубежа граждан, - добавил Таджибаев.


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URL: https://www.vb.kg/387118
Теги:
Джалал-Абадская область, Иссык-Кульская область, профсоюзы, эпидемия, Кыргызстан, медицина, Отдых, медики, коронавирус, карантин
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