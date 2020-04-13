ФПК предоставил свои санатории и Дома отдыха под нужды врачей и обсервации

Для размещения 38 медработников, а также пациентов, вылечившихся и выписанных из больницы, но нуждающихся в дополнительном наблюдении, санаторием были подготовлены и предоставлены четыре 16-местных коттеджа санатория "Джалал-Абад". Об этом VB.KG сообщил председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

Он отметил, что лечебные корпусы согласно законодательству Кыргызстана законсервированы, и находятся в готовности для осуществления санаторно-курортного лечения граждан после завершения эпидемии.

- Также профсоюзами были предоставлены санаторий "Джергалан" и Дом отдыха "Красная гвоздика" в Иссык-Кульской области для помещения в обсервацию жителей области, А гостиница "Достук" - для размещения на обязательное наблюдение прибывших из-за рубежа граждан, - добавил Таджибаев.