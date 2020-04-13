Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На счет для помощи в борьбе с COVID-19 поступило более 123 млн сомов

100  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 13 апреля на благотворительном счете для помощи в борьбе с COVID-19 собрано 123 млн 91 тысяча 948 сомов. Из них использовано уже 4 млн 535 тысяч 168 сомов.

На брифинге первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов напомнил, что подробную информацию о поступлении и использовании денежных средств в борьбе с коронавирусной инфекцией можно посмотреть на сайте www.help.covid.kg

"На счет министерства здравоохранения КР по сбору и оказанию помощи для борьбы с COVID-19 на 13 апреля поступило более 123 млн сомов, на счет министерства труда и социального развития КР более 9 млн сомов и на счет мэрии Бишкека – более 2,7 млн сомов", - информировал Кубатбек Бооронов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387140
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, Кыргызстан, деньги, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  