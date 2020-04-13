На счет для помощи в борьбе с COVID-19 поступило более 123 млн сомов

На 13 апреля на благотворительном счете для помощи в борьбе с COVID-19 собрано 123 млн 91 тысяча 948 сомов. Из них использовано уже 4 млн 535 тысяч 168 сомов.

На брифинге первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов напомнил, что подробную информацию о поступлении и использовании денежных средств в борьбе с коронавирусной инфекцией можно посмотреть на сайте www.help.covid.kg

"На счет министерства здравоохранения КР по сбору и оказанию помощи для борьбы с COVID-19 на 13 апреля поступило более 123 млн сомов, на счет министерства труда и социального развития КР более 9 млн сомов и на счет мэрии Бишкека – более 2,7 млн сомов", - информировал Кубатбек Бооронов.