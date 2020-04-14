Ночью увезли 10 человек – как проходят дни тех, у кого подозревают COVID-19

В Кыргызстане в обсервациях находятся 947 человек. Это люди, которые вернулись в республику из других стран или близко контактировали с заболевшими. Татьяна оказалась в обоих списках и живет в условиях полной изоляции с 29 марта. Корреспондент VB.KG записал ее историю.

Аэропорт

Я прилетела в Бишкек из Москвы 29 марта специальным рейсом для кыргызстанцев, которые не смогли вылететь из России по купленным билетам. На борту нас было 402 человек. После прилета в аэропорту у каждого взяли экспресс-тест и мазок на ПЦР. Это заняло много времени, часов пять или шесть, но условия ожидания были хорошие. Я была абсолютно спокойна, так как понимала, что в ближайшие недели домой не попаду. Запомнился один разговор между сотрудниками. К медикам, которые работали с пассажирами, подошел молодой сотрудник и попросил маску. Женщина-врач ему ответила: "Какая маска? Ты же знаешь нам по одной дали". Я отдала этому парню свою запасную маску. Но, честно говоря, была удивлена, что у людей, которые с нами провели несколько часов в одном помещении, почти нет средств защиты.

С первой обсервацией мне повезло. Нашу группу доставили в гостиницу "Гарден". Там очень хорошие номера, можно сказать шикарные. Расселили всех по два человека. У нас в номере стояла большая двуспальная кровать, на ней я спала с соседкой - с женщиной, которую я видела впервые в жизни. Было немного некомфортно, но это единственное замечание к условиям проживания.

Зато все остальные предметы: полотенца, посуда, средства гигиены у нас были индивидуальные и мы не прикасались к вещам друг друга.

Приложение для слежки

Через несколько дней в обсервации нас попросили подписать бумагу о том что, мы обязуемся соблюдать режим карантина и не возражаем против установки на смартфон приложения, которое будет отслеживать наше местоположение. При установке оказалось, что программа не просто следит за геолокацией, но считывает всю информацию на смартфоне. Меня это насторожило, но я все-таки решила его установить. Тем, у кого нет местной сим-карты, сотрудники обсервации сами приносили симки.

Вообще-то от установки приложения можно отказаться, но нас предупредили, что в этом случае, будут проводить личные разъяснительные беседы. В общем, я решила, что мне скрывать нечего и беседовать лишний раз я не хочу.

Симптомы COVID-19 или простуды

На второй день у моей соседки по комнате заболело горло. Было похоже на обычную легкую простуду. Температуры не было. На третий день нашего пребывания, она все-таки сказала о симптоме медикам, те дали ей, что-то для полоскания горла. На четвертый день у нее появился легкий кашель, но он ее почти не беспокоил. На пятый день к нам приехала бригада врачей. Вновь стали брать кровь из пальца для экспресс-теста, у некоторых этот тест не получался и у них брали мазок из носа для ПЦР. У моей соседки тоже взяли.

Хотя серьезных симптомов у нее так и не появилось, 5 апреля вечером за нами приехала "скорая", чтобы забрать в инфекционку. Врачи были одеты в защитные "скафандры", перчатки и маски. Я, честно говоря, очень испугалась. Но, мне сказали, что мои анализы отрицательные, а вот у моей соседки по комнате – сомнительные. В инфекционную больницу нас завели через разные входы. В приемном покое, куда меня привели, не было никого, кроме медиков в защитных костюмах. Они опять взяли у меня мазок. В это время пришел врач (сложно сказать кто именно из-за костюма), и стал ругаться, зачем меня вообще привезли, если мой анализ отрицательный и симптомов нет. В итоге они решили на "скорой" отвезти меня обратно в гостиницу.

В прежний номер меня не пустили, сказали, что жить в нем пока нельзя и дали мне другой номер на другом этаже. Позже я пыталась связаться со своей соседкой, чтобы узнать о ее самочувствии. Правда, я неправильно записала номер ее телефона и не смогла дозвониться, но зато созвонилась с ее племянницей. Она сказала, что у тети коронавирус так и не подтвердился, но она остается в больнице. Насколько это правда, я не знаю.

В ночь с 6 на 7 апреля приехали сразу две машины "скорой". Они увезли 10 человек из пяти номеров. Оказалось, у пятерых подтвердился COVID-19, остальные пятеро были контактными. Их всех забрали. В обсервации нельзя выходить из номера даже в коридор, но зато можно выйти на балкон. Так с балконов мы знакомимся друг с другом и немного разговариваем. Все кого увезли, чувствовали себя хорошо, никаких симптомов у них не было. У одного мужчины однажды поднялась температура до 37,4.

Эвакуация в другую обсервацию

7 апреля после обеда приехала комиссия, и выписали всех, кто летел со мной в самолете. Всем мерили температуру, смотрели горло. Мне тоже выписали справку. Пока я ходила за вещами, они передумали и решили меня оставить на обсервации еще на несколько дней. Следующие сутки я жила в пустой гостинице вместе с сотрудниками МЧС и медиками. 8 апреля у них взяли анализ, а меня эвакуировали в другую обсервацию в гостиницу "Ак-Кеме".

Вторая обсервация

Здесь меня снова поселили в отдельный номер. Честно сказать, условия здесь немного хуже, чем в "Гарден", но вполне приемлемые. Сегодня пошел 15-й день моей изоляции, никаких симптомов по-прежнему нет и честно говоря, я уже перестала понимать логику происходящего: если я больна, почему меня не лечат, а если здорова, почему не отпускают на домашний карантин.

У меня был сосед по балкону он работал водителем на частной "скорой" и оказался в числе контактирующих с заразившимся. Он не знает, кто именно заболел. Все кого он видел, выглядели здоровыми. Его выписали сегодня ночью, через 4 дня после самоизоляции. Вообще интересно, что в обсервациях многое происходит по ночам: людей выписывают ночью, увозят в больницу тоже ночью.

Сегодня меня сильно разозлили. Нам почти ничего не говорят и мы не знаем, что случится с нами и что происходит с соседями. Пугает то, что и в Штабе, кажется тоже не нехватка информации. Сегодня мне позвонила врач из ЦСМ и сказала, что ко мне домой выезжали медики, чтобы взять у меня анализ и провести осмотр. Естественно они меня не нашли дома и выясняли где я нахожусь. Я, конечно, возмутилась, что меня до сих пор не отпускают и не берут новых анализов. А теперь выяснилось, что они меня потеряли и даже приложение с функцией отслеживания им не помогает. Через несколько часов ко мне пришли, чтобы взять анализ. Если он вновь окажется отрицательным меня, наверное, отпустят домой.

Отношение с персоналом

Самое лучшее в обсервации – это люди, которые здесь работают. Сотрудники гостиницы, МЧС, врачи, эпидемиологи и все остальные живут здесь круглосуточно, точно так же как и мы. Многие находятся здесь с 25 марта. Им запрещено выходить за территорию гостиницы и видеться с членами семьи.

Тем не менее, эти люди не просто носят нам еду и измеряют температуру. Они заботятся и проявляют участие к нам. Принесут одеяло, когда холодно, улыбнутся, спросят как дела. У некоторых людей на самоизоляции случаются истерики, панические атаки, бывают и ссоры, сотрудникам приходится с этим разбираться, утешать и подбадривать. По сути, они сейчас наши психологи и единственная поддержка. Каждый раз как выходишь на балкон, они с улицы обязательно поздороваются, поговорят. Это очень важно. А вчера сотрудник гостиницы угостил всех девушек мороженым. Сказал, что получил зарплату и решил всех угостить. Такие знаки внимания бесценны, они заставляют верить в лучшее, верить в человечество и в то, что все закончится хорошо.