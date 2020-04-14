Неужели в "Калыс-Ордо" торгуют подписями и печатями на маршрутных листах?

Советник мэра Бишкека по информационно политике Гуля Алмамбетова призывает читателей VB.KG и всех бишкекчан не покупать где-либо маршрутные листы:

- Дорогие горожане! Еще раз напоминаем, маршрутные листы заполняются самостоятельно, нигде покупать их не надо! Пожалуйста! Проверяйте информацию у официальных источников, не распространяйте фейки в соцсетях, чатах и СМИ, - сказала она.

Дело в том, что аким Первомайского района Алибек Биримкулов проверил достоверность гуляющей в Интернете информации о сборе денежных средств председателями квартальных комитетов в жилмассиве "Калыс-Ордо" за печать и подпись на маршрутных листах.

Председатель квартала № 4 Д.Шакирова заверила акима и сопровождающих его лиц, что маршрутные листы не выдаются, их жители заполняют самостоятельно, она занимается только выдачей справок с места жительства для квартирантов и выдаются они бесплатно.

Выдача пенсий в жилмассиве "Калыс Ордо" началась 10 апреля в местном отделении милиции, там внутри сотрудники ГП "Кыргызпочтасы" раздают пенсию. В здание пускают по одному человеку, все в масках и перчатках, два участковых милиционера обеспечивают порядок.

На другом конце ГОМ горожане могут обналичивать денежные средства (пособия) с карточек ЭЛКАРТ, получить консультацию, здесь дежурит сотрудник банка Finca. Уже установлен банкомат от "Оптима банка", привезли и второй терминал от KICB.

Гуля Алмамбетова напоминает, что мэрия Бишкека оказывает помощь по трем направлениям: по линии районных управлений соцзашиты, по линии поддержки отечественных и восточных благотворительных фондов, а также формируются продуктовые корзины от местных сообществ, предпринимателей столицы.

По словам Алмамбетовой, "для общественного контроля рационального распределения гуманитарной помощи в каждом МТУ района создаются спецкомиссии, в составе активистов, председателей квартальных и домовых комитетов, уполномоченных участковых УВД района, председателей судов аксакалов".