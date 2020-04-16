МИД КНР: Решение США подорвет глобальное сотрудничество в борьбе с COVID-19

Решение Соединенных Штатов о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ подорвет международное сотрудничество в борьбе с COVID-19. Китай выражает серьезную озабоченность в связи с этим. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь агентству Синьхуа.

Будучи самой авторитетной и профессиональной международной организацией в области глобальной безопасности общественного здравоохранения, ВОЗ сыграла незаменимую роль в борьбе с глобальным кризисом в сфере общественного здравоохранения, заявил Чжао Лицзянь на очередной ведомственной пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать решение, объявленное во вторник президентом США Дональдом Трампом.

"В частности, после вспышки пандемии COVID-19 ВОЗ во главе с ее генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом активно выполняла свои обязанности и играла ведущую роль в координации и продвижении международного сотрудничества", - отметил Чжао Лицзянь, подчеркнув, что усилия ВОЗ получили широкое признание и высокую оценку со стороны международного сообщества.

Учитывая серьезность и чрезвычайный характер глобальной пандемической ситуации, решение США о приостановке финансирования ослабит потенциал ВОЗ и подорвет международное сотрудничество в борьбе с COVID-19, заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

"Это затронет все страны мира, в том числе Соединенные Штаты и другие уязвимые государства", - отметил дипломат, призвав американскую сторону добросовестно выполнять свои обязательства и поддерживать ВОЗ в дальнейшем.

Китай будет и впредь поддерживать ВОЗ в ведении глобальной борьбы с пандемией, подчеркнул Чжао Лицзянь.