Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МИД КНР: Решение США подорвет глобальное сотрудничество в борьбе с COVID-19

309  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Решение Соединенных Штатов о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ подорвет международное сотрудничество в борьбе с COVID-19. Китай выражает серьезную озабоченность в связи с этим. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь агентству Синьхуа.

Будучи самой авторитетной и профессиональной международной организацией в области глобальной безопасности общественного здравоохранения, ВОЗ сыграла незаменимую роль в борьбе с глобальным кризисом в сфере общественного здравоохранения, заявил Чжао Лицзянь на очередной ведомственной пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать решение, объявленное во вторник президентом США Дональдом Трампом.

"В частности, после вспышки пандемии COVID-19 ВОЗ во главе с ее генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом активно выполняла свои обязанности и играла ведущую роль в координации и продвижении международного сотрудничества", - отметил Чжао Лицзянь, подчеркнув, что усилия ВОЗ получили широкое признание и высокую оценку со стороны международного сообщества.

Учитывая серьезность и чрезвычайный характер глобальной пандемической ситуации, решение США о приостановке финансирования ослабит потенциал ВОЗ и подорвет международное сотрудничество в борьбе с COVID-19, заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

"Это затронет все страны мира, в том числе Соединенные Штаты и другие уязвимые государства", - отметил дипломат, призвав американскую сторону добросовестно выполнять свои обязательства и поддерживать ВОЗ в дальнейшем.

Китай будет и впредь поддерживать ВОЗ в ведении глобальной борьбы с пандемией, подчеркнул Чжао Лицзянь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387245
Теги:
ВОЗ, Китай, США, Дональд Трамп, деньги, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Поднебесная в объективе (11 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  