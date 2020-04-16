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МАГАТЭ поможет Кыргызстану в борьбе с COVID-19 на сумму в 64 тысячи евро

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- Екатерина Улитина
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Международное агентство по Атомной энергии окажет Кыргызстану помощь в борьбе с коронавирусом на сумму 64 тысячи евро. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Директор Государственного агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР (ГАООС и ЛХ) Мирслав Аманкулов в начале марта обратился в Международное агентство по Атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой об оказании помощи стране в борьбе с коронавирусом.

Накануне руководство МАГАТЭ положительно рассмотрело данную просьбу и выразило о готовности оказать помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В результате МАГАТЭ выделило Кыргызстану диагностические комплекты оборудования для RТ-РСR (полимерная реакция в реальном времени), расходные материалы, праймеры и зонды для быстрого обнаружения COVID-19. Общая сумма помощи составляет 64 тыс.евро.

Это помощь стало возможной, благодаря внебюджетному взносу США.

Пресс -служба ГАООС и ЛХ отмечает, что вышеназванная медицинское оборудование будет передано генетико-молекулярную лабораторию Департамента профилактики и заболевания и санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР с применением ядерных методов, которые будут способствовать быстрому обнаружению и характеристике вирусов, в том числе коронавирусов в нашей стране.

"ГАООС и ЛХ является регулирующим государственным органом в области обеспечения радиационной безопасности в Кыргызстане и Кыргызстан признан одним из лучших стран в мире по исполнению национальных проектов в рамках сотрудничества с МАГАТЭ",-отмечает пресс-служба ГАООС и ЛХ.


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URL: https://www.vb.kg/387257
Теги:
Кыргызстан, ГАООС и ЛХ, Помощь, коронавирус
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