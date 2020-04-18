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Депутатов стран СНГ познакомили с инициативами ЖК по борьбе с COVID-19

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- Евгений Денисенко
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Межпарламентская Ассамблея СНГ рассказала о новых шагах депутатов Жогорку Кенеше Кыргызстана, предпринятых в рамках борьбы с коронавирусом. Соответствующая информация размещена на сайте МПА Содружества.

В частности, сообщается, что парламент КР утвердил инициированные правительством республики изменения в закон "О государственных закупках". Новый документ позволяет проводить оперативные закупки в режиме повышенной готовности, буквально за несколько часов, без публикации объявлений, путем проведения мониторинга цен.

Отмечается также, что депутат Эльвира Сурабалдиева призвала государственные органы не привлекать к ответственности должностных лиц, которые с начала карантина были вынуждены приобрести некоторые товары, например средства индивидуальной защиты, без проведения тендеров, сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Кроме того, Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития (Экстренный проект по COVID-19), подписанное 7 апреля 2020 года в Бишкеке. В рамках соглашения МАР предоставляет льготное финансирование для обеспечения эффективного и гибкого реагирования на пандемию коронавируса.

Размер помощи составляет 12 млн 150 тысяч долларов, половина из которых грант, половина – кредит сроком на 38 лет с процентной ставкой 0,75%. Средства планируется направить на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников, транспортное обеспечение, модернизацию санитарно-карантинных постов, лабораторий и т.д.


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URL: https://www.vb.kg/387314
Теги:
закон, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус
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