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Из-за COVID-19 Елизавета II отменила салют в свою честь "как неуместный"

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- Александр Тузов
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Как сообщает Би-би-си, королева Великобритании Елизавета II (ей завтра, 21 апреля, исполнится 94 года) попросила отменить традиционный салют по случаю своего 94-го дня рождения, так как считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса.

Салют в честь нынешнего монарха гремит ежегодно 21 апреля и считается неотъемлемой частью праздничных мероприятий. За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу. Однако в этом году королева ограничится символическим празднованием в узком кругу.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Но официально еще с середины XVIII века день рождения монарха отмечается в качестве национального праздника в Великобритании во вторую субботу июня. Предстоявший в нынешнем июне праздник с традиционным парадом в Лондоне тоже уже отменен из-за пандемии.

Напомним, что недавно королева выступила со специальным обращением к нации в связи с пандемией. Монарх, в частности, сказала: "Мы и раньше сталкивались с вызовами, но на сей раз все иначе. На сей раз мы объединились со всеми странами мира, делая общее дело, пользуясь огромными достижениями науки и нашим инстинктивным чувством сострадания и стремлением исцелять. Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать всем нам. Мы должны черпать утешение в том, что хотя нам еще многое предстоит испытать, лучшие дни все равно вернутся", - призвала королева.

Между тем британское посольство в Бишкеке на своем официальном сайте дает всем, кто живет и работает в Кыргызстане, конкретные рекомендации: "Оставайтесь дома. Выходите на улицу только из-за еды, здоровья или работы (но только если вы не можете работать из дома). Если вы выходите, всегда держитесь на расстоянии 2 метра от других людей. Мойте руки, как только вы вернетесь домой. Не встречайте других, даже друзей или семью. Вы можете распространять вирус, даже если у вас нет симптомов", - предупреждают английские дипломаты.


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URL: https://www.vb.kg/387344
Теги:
Великобритания, посольство, Кыргызстан, дипломатия, коронавирус, COVID-19
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