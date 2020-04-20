Нужно ли сейчас менять правительство?

Действия правительства и штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в КР сегодня критикуют все, кому не лень. Звучат даже требования отставки премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Дескать, если его "снести", то проблемы, вызванные COVID-19, исчезнут сами собой.

Сегодняшняя ситуация беспрецедентна: вся планета на карантине. Никто в последние, наверное, полсотни лет не мог представить себе, что какой-то вирус способен стать причиной таких глобальных и разрушительных социально-экономических последствий. Подобное могло родиться только в воображении сценаристов голливудских фильмов.

В связи с этим, очевидно, что ни одно из правительств стран мира не обладает абсолютным знанием, как правильно действовать в этой ситуации. Все они идут путем проб и ошибок. Разница лишь в том, что у кого-то больше ресурсов для исправления промахов.

Наше правительство сейчас работает по тому же принципу. И его можно и нужно критиковать. Чтобы чиновники корректировали свои действия согласно реалиям, а не собственным фантазиям. Но вопрос в том, нужно ли менять кабмин?

На самом деле, увольнение Абылгазиева с должности главы кабинета министров мало что даст. Его отставка разве что, принесет инициаторам политические очки, которые пригодятся на будущих выборах в ЖК (если только это еще будет актуально). В остальном, если взять в расчет нынешние обстоятельства, это бессмысленный шаг. Премьер-министр у нас чисто технический, он худо-бедно справляется со своими задачами. И, что самое важное, он владеет всеми рычагами управления – новому же главе правительства сегодня потребовалось бы время для того, чтобы "въехать в тему".

Кроме того, недавнее обновление кабмина должно было пойти на пользу этой структуре и повысить общую продуктивность работы правительства.

Напомним, президент уволил вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

Первая не справилась с организацией работы специализированных лабораторий в полную мощь, с обеспечением их запасом тест-систем, реагентов и расходных материалов. Бывший министр здравоохранения, со своей стороны, полностью провалил все подготовительные мероприятия, направленные на предотвращение коронавирусной инфекции.

Возможно, кажется, что другой человек на месте премьер-министра смог бы лучше справится с ситуацией. Но кто мог бы стать лучшим главой кабмина во время пандемии COVID-19? Явных кандидатов не видно.

От бывших премьеров в этих условиях тоже было бы мало толку.

Сапару Исакову в свое время с большим трудом удалось урегулировать кризис, возникший из-за аварии на Бишкекской ТЭЦ. Тот инцидент не просто едва не заморозил жителей столицы, он поставил под угрозу всю энергетическую безопасность страны. Исакову "вырулил" только потому, что морозы в итоге отступили и нагрузка на сети снизилась.

Смог бы Омурбек Бабанов в роли премьер-министра решить все проблемы, возникшие на фоне пандемии? Если учесть, что, в принципе, он располагал бы тем же самым набором материальных и профессиональных ресурсов, то, думается, вряд ли.

И еще Бабанов бы беспощадно пиарился на этой ситуации. Он, несомненно, побывал бы во всех карантинных зонах в защитном костюме а-ля Путин в обсервации, лично раздавал бы продукты жителям бишкекского пояса новостроек. И все это, естественно, происходило бы под прицелом объективов журналистских фото- и видеокамер.

Бывший премьер Темир Сариев тоже любил "быть в телевизоре", так что, надо полагать, сейчас он функционировал в том же режиме, что и Бабанов.

Жанторо Сатыбалдиев и Джоомарт Оторбаев даже при отсутствии склонности к самопиару и при всех своих замечательных управленческих качествах, также едва ли сделали больше, чем нынешний премьер-министр. Ведь выше головы не прыгнешь. Большими финансовыми средствами республика не располагает, то есть проблемы деньгами не закидать. К тому же, система здравоохранения развалена. Причем, это "заслуга" не Мухаммедкалыя Абылгазиева – ну не успел бы он нанести отечественной медицине такой сокрушительный урон всего за два года.

Так что, призывы к отставке главы правительства сегодня – это просто политическая суета. Кто бы ни встал во главу кабинета министров - пусть даже самый выдающийся и креативный госдеятель - ему все равно придется ворошить тот же самый ворох проблем. Кроме того, повторимся, этому новому главе кабмина понадобилось бы время время, чтобы разобраться в ситуации и полностью взять рычаги управления в свои руки. А сейчас любая проволочка в решениях и действиях правительства чревата сейчас серьезными экономическими и социально-политическими последствиями.