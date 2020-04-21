Горожане про цветочные часы: Глядишь, и дела у всех в столице пойдут лучше

Как рассказала эксклюзивно VB.KG советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова, уже сегодня, 21 апреля, примерно в середине дня на центральной площади "Ала-Тоо" будут пущены в ход знаменитые бишкекские Цветочные часы.

Вчера шла посадка цветочной композиции в виде часов. Ее оформлением занимаются 27 сотрудников "Тазалыка".

Фотографии их цветочно-часовой деятельности выполнила лично Гуля Алмамбетова.

- И на других городских клумбах на смену первым весенним тюльпанам приходят цветы-однолетники. Всего же в этом году украшать город будут более миллиона однолетних цветов 18 видов и сортов. Оформление клумб и столицы яркими красками цветов продолжается. Бишкек – любимый цветущий город! – говорит Алмамбетова.

…К ее словам надо добавить, что, по данным VB.KG, цветочные часы на площади "Ала-Тоо" появились 12 лет назад, весной 2008-го.

Увы, уже 10 июня 2009 года режиссер Нурлан Асанбеков сетовал:

- Мне безумно жаль разрушенные цветочные часы на центральной площади - я участвовал в церемонии их открытия. Этот вандализм - плевок в лицо тем, кто заботится о досуге граждан, трудится над обустройством города. Этих варваров нужно ловить и заставлять работать на город: озеленять, подметать, чистить арыки. Чему они смогут научить своих детей? Только вести себя еще хуже! Бороться с позорным явлением нужно тотально, на государственном уровне, - призывал Асанбеков.

Призыв его услышан не был. В следующем году их опять затоптали. 24 августа 2010-го заместитель директора по учебно–воспитательной работе Бишкекского коммуникационно– технологического колледжа имени Кусаина Кольбаева (бывший Автодорожный техникум) негодовал:

- Срочно надо привести в полный порядок цветочные часы на площади "Ала–Тоо". По моим наблюдениям, как их затоптали вечером 7 апреля, так они и остановились надолго на 16.05. И сейчас секундная стрелка не работает. Глядишь, и дела у всех в столице пойдут лучше, как "исправные часы", после упорядочения "цветочного хронометра". Да и замолчавшие невесть когда куранты на башне Бишкекского почтамта давным–давно пора привести в порядок. Чтобы они были курантами, чтобы не молчали, - сказал он.

Год 2012-й, снова август, и снова "часики не тикают":

- Часто гуляем с семьей по центральной площади Ала–Тоо. По вечерам там уютно, комфортно, большое количество отдыхающих, поющие фонтаны, разноцветные петуньи. Вижу, что народ любит фотографироваться на фоне цветочных часов. Вернее, это сооружение сейчас трудно назвать часами, поскольку стрелки куда–то делись, осталась только основа. Помню, раньше часики работали, я даже не раз время сверяла. Интересно было бы узнать, почему бишкекские цветочные куранты, которые в свое время украшали центральную площадь, сегодня не тикают? - вопрошала Наталья Семенова.

Главный агроном муниципального предприятия "Зеленстрой" Сергей Кравер тогда разъяснял, что "полностью вышел из строя блок корректировки. Мы предполагаем, что причиной тому послужили перепады электроэнергии", - говорил главный агроном.

Потом их снова чинили, потом…

Будем надеяться, что теперь они проработают подольше? Все-таки камеры "Безопасного города" успешно на центральной площади действуют.