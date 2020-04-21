Сын главы Таджикистана стал вторым человеком в РТ. Что это значит для КР?

В высшем эшелоне власти Республики Таджикистан достаточно сенсационная, хотя и давно ожидаемое изменение. Сын президента Эмомали Рахмона, Рустами Эмомали, стал председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли - верхней палаты парламента страны.

По мнению независимых бишкекских политологов, тем самым подготовка к возможному транзиту власти в Таджикистане вступила в решающую фазу. Причем там явно не хотят допустить узбекистанского сценария, когда после внезапной смерти президента Ислама Каримова члены его семьи были сразу и бесповоротно отстранены от власти, а дочь Каримова оказалась в тюрьме.

Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан рекордно долго – с 1992 года. Рахмону 67 лет (ровесник Путина, старше его всего на два дня), но, по неофициальным данным, имеются проблемы со здоровьем. Так что есть некоторые сомнения, будет ли Рахмон участвовать в очередных президентских выборах, намеченных на осень нынешнего года. Скорее всего, будет. Но серьезные "подушки безопасности" уже им подготовлены.

Самой серьезной "подушкой безопасности" и стало сначала предоставление 32-летнему Рустами Эмомали мандата сенатора, а теперь и срочное единогласное избрание его коллегами-сенаторами главой верхней палаты парламента. Ведь согласно действующей Конституции, в случае смерти, отставки или недееспособности действующего президента его обязанности переходят к спикеру до избрания нового главы государства.

А еще в избирательном законодательстве сделана важная поправка: теперь президентом можно стать не в 35 лет как раньше, а уже в 30 лет – вариант персонально для не достигшего еще 35 лет Рустами.

В остальном пост главы сената – чисто декоративный, верхняя палата парламента собирается на короткие сессии всего лишь два раза в год. Именно поэтому у молодого Рустами Рахмона оставлен реально сильный пост мэра Душанбе, он стал мэром несколько лет назад.

Под руководством отца-президента сын-мэр успел зарекомендовать себя как жесткий руководитель, в частности, безжалостно уволил руководителей городских рынков, где завышались цены на продукты. И как мэр, вникающий вместе с отцом-президентом во все детали управления, успел зарекомендовать себя тоже.

Типичный заголовок таджикистанского официоза: "6 апреля Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали ознакомились с произрастанием цветов и деревьев в парках культуры и отдыха столицы".

Известны й российский специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов дал понять, что руководство РФ ни в коем случае не станет вмешиваться в процесс подготовки транзита власти в Таджикистане. Российская традиция – никогда не поддерживать в таких "транзитных случаях" оппозицию.

К словам Дубнова надо добавить, что одно из немногих, причем корректных и не педалировашихся, исключений в российской политике новейшего времени – это когда Курманбек Бакиев незадолго до своего свержения оппозицией умудрился на короткое время вдруг испортить отношения с РФ.

Политика Кыргызстана насчет транзита власти в странах СНГ аналогична российской: относится сдержанно и уважительно, и точка. Седьмой этаж бишкекского "Белого дома" интересует одно: чтобы выполнялись достигнутые с Эмомали Рахмоном договоренности о скорейшем завершении делимитации и демаркации 1000-километровой госграницы КР и РТ, чтобы сохранялись добрососедство и стабильное погрансостояние, чтобы со стороны соседей не прорывались вооруженные банды экстремистов, как то имело место быть в Баткенской области в 1999 и 2000 годах.

Еще важный персональный момент. Старшей дочери президента Эмомали Рахмона, Озоде Рахмон, 42 года. Она успешно училась в трех университетах - Таджикском национальном в Душанбе, Джорджтаунском в Вашингтоне и Мэрилендском в Колледж-Парке. Она работала в МИДе, в том числе первым замминистра.

В 2016 году указом президента Таджикистана Озода Рахмон получила пост первостепенной важности - возглавила исполнительный аппарат президента. Эту должность она занимает по сей день. В том же году Озода Рахмон была избрана сенатором Таджикистана от Душанбе и возглавила правовой комитет верхней палаты парламента РТ.

Бишкекеские аналитики полагают, что, в принципе, Озода Рахмон может составить конкуренцию своему младшему брату Рустами Рахмону.

Эмомали Рахмону предстоит сделать серьезный выбор. Или он уже его сделал в пользу Рустами?

В любом случае в Кыргызстане отнесутся к транзиту власти в братском Таджикистане, как говорится, "с полным пониманием". Лишь бы пограничные проблемы с Таджикистаном успешно решались. А их уменьшения в густонаселенной Ферганской долине в обозримом будущем не предвидится.