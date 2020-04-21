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Смерть от COVID-19 в больнице Канта: Не ясно, где женщина могла заразиться

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- Оксана Гут
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Пока не ясно, где пожилая женщина, скончавшаяся в больнице города Кант, могла заразиться COVID-19. За рубеж в последнее время она не вылетала. Об этом VB.KG сообщил главврач Ысык-Атинского РЦПЗ и ГСЭН Улугбек Бектурганов.

70-летняя пациентка, как выяснилось, страдала сахарным диабетом, лечилась ранее в Турции от онкологии. Все время пока болела провела дома со своими близкими родственниками - сын, сноха и четверо внуков.

"Женщина никуда не ездила, находилась дома, за рубеж не выезжала последние несколько месяцев. Откуда могла заразиться родственники не знают. Взрослые в семье так же временно не работали. Конечно, мы выясняем как могло случиться заражение коронавирусом. Родным погибшей необходимо время, пока они придут в себя", - сказал главный санитарный врач Ысык-Атинского района.

В свою очередь, по его словам, эпидемиологи проверили всех контактных с инфицированной, вплоть до сотрудников милиции, приехавших на вызов.

"Все контактные прошли экспресс и ПЦР-тесты на COVID-19. Как у членов семьи погибшей, так и у медицинских работников кантской больницы результаты отрицательные. Зараженная женщина находилась в самой больнице не более 15 минут - врачи это время пытались ее реанимировать. Поэтому мы провели дезинфекцию и медики продолжили работать, больницу на карантин не закрывали", - отметил Бектурганов.

Дезинфекции, с его слов, подвергся дом погибшей и близлежащие улицы. Через 12 дней со дня проведения первых тестов (смерть женщины случилась 18 апреля) все контактные пройдут повторные исследования.


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URL: https://www.vb.kg/387400
Теги:
погибшие, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (95 материалов)
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