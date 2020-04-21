Смерть от COVID-19 в больнице Канта: Не ясно, где женщина могла заразиться

Пока не ясно, где пожилая женщина, скончавшаяся в больнице города Кант, могла заразиться COVID-19. За рубеж в последнее время она не вылетала. Об этом VB.KG сообщил главврач Ысык-Атинского РЦПЗ и ГСЭН Улугбек Бектурганов.

70-летняя пациентка, как выяснилось, страдала сахарным диабетом, лечилась ранее в Турции от онкологии. Все время пока болела провела дома со своими близкими родственниками - сын, сноха и четверо внуков.

"Женщина никуда не ездила, находилась дома, за рубеж не выезжала последние несколько месяцев. Откуда могла заразиться родственники не знают. Взрослые в семье так же временно не работали. Конечно, мы выясняем как могло случиться заражение коронавирусом. Родным погибшей необходимо время, пока они придут в себя", - сказал главный санитарный врач Ысык-Атинского района.

В свою очередь, по его словам, эпидемиологи проверили всех контактных с инфицированной, вплоть до сотрудников милиции, приехавших на вызов.

"Все контактные прошли экспресс и ПЦР-тесты на COVID-19. Как у членов семьи погибшей, так и у медицинских работников кантской больницы результаты отрицательные. Зараженная женщина находилась в самой больнице не более 15 минут - врачи это время пытались ее реанимировать. Поэтому мы провели дезинфекцию и медики продолжили работать, больницу на карантин не закрывали", - отметил Бектурганов.

Дезинфекции, с его слов, подвергся дом погибшей и близлежащие улицы. Через 12 дней со дня проведения первых тестов (смерть женщины случилась 18 апреля) все контактные пройдут повторные исследования.