В мире COVID-19 заразились почти 2 млн 479 человек. Умерли - 170 тысяч 399

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире COVID-19 заразились 2 млн 478 тысяч 948 человек. Скончались - 170 тысяч 399 человек. Лидируют в антирейтинге по распространению коронавируса США.

США – 787 901 (всего смертей – 42 604) Испания – 200 210 (всего смертей – 20 852) Италия – 181 228 (всего смертей – 24 114) Франция – 156 493 (всего смертей – 20 265) Германия – 147 065 (всего смертей – 4 862) Великобритания – 125 856 (всего смертей – 20 265) Турция – 90 980 (всего смертей – 2 140) Китай – 83 849 (всего смертей – 4 632) Иран – 82 211 (всего смертей – 5 118) Россия – 47 121 (всего смертей – 405)

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса - COVID-19. На тот момент заболевание было зафиксировано у 119 тысяч человек в 114 странах мира. При этом, более 90% всех случаев были сосредоточены в четырех странах - Китае, Южной Корее, Иране и Италии.

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что сокращает финансирование ВОЗ. Он считает, что действия организации привели к более масштабной вспышке коронавирусной инфекции. Ранее американцы вносили в бюджет ВОЗ от $400 до $500 млн ежегодно.