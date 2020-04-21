Кто "крышует" министерство "НЕДОфинансирования" и его главу?

Очередной роковой прокол Минфина вылился в резкий рост заболеваемости коронавирусом среди медперсонала. Вместо того, чтобы заранее профинансировать министерство здравоохранения, Минфин, напротив, недофинансирует ФОМС и медицинские учреждения. Задолженность на 3 апреля этой сферы составила 928 миллионов сом, а исполнение - лишь 67 процентов. Такими данными поделился глава Ассоциации "Партнерская сеть" Айбар Султангазиев.

При этом, многочисленные публикации говорят и вовсе и о выделении 300 миллионов. А если так, то сумма недофинансирования может увеличиться еще на 628 миллионов сомов.

Глава Ассоциации ранее неоднократно просил дать оценку произошедшему Совбез и Генпрокуратуру.

Финансовая ответственность

В пользу факта недофинансирования говорит массовое заражение медицинских работников. Очевидна даже и обывателю неподготовленность Минздрава. Но возможно ведомство "по здоровью" изначально сработало бы иначе, не будь той самой длительной задержки финансирования. На сторону подобных фактов склоняется и ряд отечественных экспертов. Они также открыто утверждают, не задержи Минфин средства, страна, возможно, не оказалась бы в такой плачевной ситуации.

А вот источники, находящиеся под административным давлением и, следовательно, по понятной причине пожелавшие остаться неназванными, уверены, что вряд ли такого не предвидела сама глава ведомства - 59-летняя пенсионерка Бактыгуль Жээнбаева, "якобы, имеющая огромный опыт управления в государственных организациях и прекрасно знающая стандарты государственных закупок, их длительность и бюрократию". Они подчеркнули в беседе с VB.KG, что подобная халатность еще раз доказывает некомпетентность руководителя ведомства и предательское отношение Минфина к своей стране.

- Благодаря такому поступку министра Жээнбаевой медики и их семьи сейчас подвержены риску заболеть коронавирусом. В настоящее время даже при экстренном выделении средств не все компании могут предоставить необходимые товары, причем даже по завышенным ценам. Следовательно, резонный вопрос - нужен ли стране такой министр финансов, который не то что, дополнительные средства изыскать, но и запланированные статьи бюджета не может выделить? Некомпетентная работа финансового ведомства вполне может потопить Кыргызстан в пандемии. Думаем, страна нуждается в молодом креативном финансисте, который будет любить Кыргызстан и работать во благо, а не на авось, - отмечают источники.

Примечательно, что ни один год работающая на своем посту главы Минфина, Жээнбаева ни раз оказывался в центре различных скандалов.

Невидимая рука, скрывающая критику

В 2011 году 72 депутата из 114 проголосовали против ее кандидатуры на пост председателя Национального Банка КР. Депутаты выразили огромную волну недоверия Бактыгуль Жеенбаевой. Но, несмотря на недоверие ЖК, она чудным образом, видимо, благодаря чьему-то серьезному покровительству, оказалась на руководящих постах. Причем, финансовых. Также чудесным образом она в течение нескольких лет продолжает удерживаться на них несмотря на серьезную критику, провалы в работе и систематические скандалы. А о высокомерном и откровенно хамском отношении Жээнбаевой к своим сотрудникам и вовсе ходят целые легенды. Вот только в отличие от Космосбека Чолпонбаева, ее не только никто не отстраняет от должности, но активно продвигает невидимой рукой.

- В 2016 году, работая председателем ОАО "Государственная Ипотечная Компания", она создала предпосылки срыва государственной программы "Доступное жилье 2015-2020". При строительстве Нарынского дома были выявлены многочисленные нарушения. Не была создана рабочая группа по передаче проекта РКФР ГИКу, не было даже соответствующих документов , хотя это закреплено распоряжением тогдашнего премьер-министра Темира Сариева. Более того, из 4 членов комиссии отсутствовали подписи двоих, также была завышена цена квадратного метра, что и сейчас требует дальнейшего расследования. ОАО "ГИК" не провели анализ предпроектной документации и приняли некомплектную, ни до конца разработанную документацию. А затем дали распоряжение бухгалтерии перечислить сумму за все проекты в размере 4747661,72 сом. Это однозначно является противозаконным, согласно Закону о Госзакупках. В связи с высокой себестоимостью и нерациональной планировкой квартир и лестничных клеток - на одном проекте теряется площадь 2 однокомнатных квартир 84 кв метров. Использовать данный проект было нецелесообразно, строительство надо было останавливать на нулевом цикле осенью 2017 года. Жээнбаева, чтобы это скрыть, инициировала через своих ставленников - руководство ГИК передачу двух строительных объектов 60 квартирный 5-этажный дом в Нарыне, 135 квартирный 9 этажный дом в Бишкеке. Данные дома были впервые построены в Кыргызстане и должны были реализоваться согласно долгосрочной аренде с последующим выкупом врачам и учителям без уплаты первоначального взноса, - поясняет источник.

План главы Минфина "по отбору социального жилья у бюджетников" провалился после интервью сотрудников и экс-представителей Совета Директоров "ГИК" отечественным СМИ. В итоге скандальные дома на свой баланс отказалась принимать и мэрия. Члены Совета Директоров подали заявление в Генеральную прокуратуру для выявления нарушений. Надзорный орган возбудил уголовное дело, началось досудебное производство.

- В декабре 2016 года Совет Директоров "Айыл банка" досрочно освободил Бактыгуль Жээнбаеву от должности за превышение полномочий (Статья 305) и (Статья 353 Самоуправство и незаконное массовое увольнение сотрудников) . К тому же, подозрительным тогда показалась и неожиданная покупка главой Минфина дорогостоящей машины –джипа "Ленд Крузер" объемом 4,7. Такие действия однозначно противоречили стандартам госзакупок, - напомнили источники.

Ведомство, отбрасывающее тень

27 сентября 2019 года ГСБЭП провел обыск в кабинете министра финансов Жээнбаевой. Выяснилось, что на представительские услуги было потрачено вместо положенных 1,6 миллиона - 6 млн. сомов. Объясняться тогда глава финансового ведомства особо не стала. Вместо этого она отправилась на саммит в Армению вместе с президентом КР Соронбаем Жээнбековым. - К сожалению, ей тогда видимо удалось убедить главу государства в своей невиновности. Но многих приближенных и знающих главу Минфина удивляет, как пенсионерка со скандальной репутацией стала министром финансов? Возможно, ее поддерживает сам президент страны. Но нынешняя ситуация с недофинансированием показательна. И если власть действительно хочет и готова завоевать доверие народа, она, несомненно, должно отправить главу Минфина в отставку. Ее нахождение на должности бросает тень не только на данное ведомство и правительство в целом, но и отношение общества к действиями властей в форс-мажорной ситуации, - заключили источники, находящиеся под административным давлением.

В свою очередь редакция VB.KG продолжит расследовать полученные данные по финансированию лечебных учреждений в период эпидемии. А также проведет тщательный анализ действий всех ответственных за сложившуюся ситуацию ведомств и министерств.

Также хотелось бы выяснить позицию Генеральной прокуратуры и Финполиции по данному вопросу.