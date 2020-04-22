Госнатимонополия рекомендовала вузам снизить плату за обучение

Государственное агентство антимонопольного регулирования при правительстве рекомендовало пересмотреть стоимость платного обучения в вузах Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, в связи с поступающими в Госантимонополию обращениями относительно стоимости контрактного обучения студентов государственных вузов, перешедших на дистанционное обучение, независимо от форм обучения, Министерству образования и науки рекомендовано совместно с образовательными организациями обратить особое внимание на структуру стоимости платных образовательных услуг.

При необходимости рекомендуется произвести перерасчет стоимости в соответствии со складывающимися фактическими затратами на обучение.

Ранее Министерство образования и науки предложило частным школам уменьшить оплату за обучение.

"Министерство образования и науки с одной стороны понимает родителей, которые сейчас из-за карантина не имеют доходов, но и с другой стороны понимает частные образовательные организации, деятельность которых зависит от оплаты за обучение. Обучение идет дистанционно, а это значит, что в частных образовательных организациях в данное время отсутствуют затраты на питание обучающихся, на канцелярские товары и коммунальные услуги", - отмечали в ведомстве.

В связи с этим, администрациям учебных заведений было рекомендовано уменьшить оплату за обучение с вычетом этих расходов, родителям и руководителям частных школ предлагалось прийти к консенсусу, который будет приемлем обеим сторонам.