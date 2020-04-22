Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Заморозки в апреле нанесли ущерб аграрному сектору почти на 301,5 млн сомов

196  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ущерб от апрельских холодов аграрному сектору составил более 301 млн сомов. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев.

"Заморозки 8-9 апреля в Джалал-Абадской, Баткенской и Чуйской областях нанесли ущерб аграрному сектору. По предварительные данным, убытки составили 301 млн 433 тысячи сомов", - сказал Чодуев.

Вместе с тем, он сообщил, что на 20 апреля в рамках реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства-8" 1776 граждан получили кредиты на общую сумму 1 млрд 36 млн 800 тыс. сомов.

В том числе льготные кредиты фермерам на сумму 668 млн 700 тыс сомов (1737 граждан) и на переработку – 313 млн 800 тыс сомов (15 граждан).

Также в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства-8" правительство выделило на покупку муки и пшеницы 800 млн сомов. По данным Минсельхоза, на сегодняшний день использовано 230 млн сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387469
Теги:
кредит, погода, сельское хозяйство, Кыргызстан, ущерб, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  