Заморозки в апреле нанесли ущерб аграрному сектору почти на 301,5 млн сомов

Ущерб от апрельских холодов аграрному сектору составил более 301 млн сомов. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев.

"Заморозки 8-9 апреля в Джалал-Абадской, Баткенской и Чуйской областях нанесли ущерб аграрному сектору. По предварительные данным, убытки составили 301 млн 433 тысячи сомов", - сказал Чодуев.

Вместе с тем, он сообщил, что на 20 апреля в рамках реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства-8" 1776 граждан получили кредиты на общую сумму 1 млрд 36 млн 800 тыс. сомов.

В том числе льготные кредиты фермерам на сумму 668 млн 700 тыс сомов (1737 граждан) и на переработку – 313 млн 800 тыс сомов (15 граждан).

Также в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства-8" правительство выделило на покупку муки и пшеницы 800 млн сомов. По данным Минсельхоза, на сегодняшний день использовано 230 млн сомов.