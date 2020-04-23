За шашлык во дворе многоэтажного дома жителям Оша грозит до года тюрьмы

Жители многоэтажного дома в Оше собирались пожарить шашлык во дворе - теперь за это им грозит штраф до 60 тысяч сомов или до года тюрьмы.

В отношении организатора отдыха на природе возбуждено дело по ст. 119 "Нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения". Информацию подтвердили в пресс-службе комендатуры южной столицы.

Отмечается, что данный факт был зарегистрирован еще на прошлой неделе. Отдых на свежем воздухе горожане устроили до наступления комендантского часа.

"В ходе онлайн брифинга коменданта Малика Нурдинова ему пожаловалась женщина на действия своих соседей, которые собрались жарить во дворе многоэтажного дома шашлык. Милиция, выехав своевременно на место, предотвратила это правонарушение. Но дело все же было возбуждено", - отметили в комендатуре.

Для справки:

Статья 119 (1) Кодекса о нарушениях КР. Нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения

2. Нарушение требований чрезвычайного или военного положения (за исключением нарушения комендантского часа) -

влечет наказание в виде штрафа II категории ( от 150 до 250 расчетных показателей, для других физических лиц - от 300 до 600 расчетных показателей) либо ограничения свободы II категории (для несовершеннолетних - от трех до шести месяцев, для других физических лиц - от шести месяцев до одного года), либо привлечения к общественным работам II категории.

От редакции напомним, что именно в Оше впервые за нарушения правил карантин было возбуждено уголовное дело.

На днях еще один гражданин стал фигурантом уголовного дела по ст. 280 УК КР "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Мужчина приехал из России через Казахстан 8 апреля. На границе скрыл эту информацию и вместо обсервации отправился домой. А уже через 5 дней с высокой температурой попал в больницу. У него выявили COVID-19, позже диагноз подтвердился у их близких родственников - отца и брата. Еще шесть членовего семьи - мать, жена и четверо детей - находятся в обсервации.

Сам фигурант дела получает лечение в больнице и по окончанию будет привлечен к ответственности.

Ст. 280 УК КР "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"

2. Умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, совершенное в период введения режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения, -

наказывается лишением свободы II категории (для несовершеннолетних - от одного года шести месяцев до двух лет шести месяцев, для других физических лиц - от двух лет шести месяцев до пяти лет).