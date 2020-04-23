Zakki: Меня вдохновила история врача, который 22 км шел пешком до работы

Медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова расспросила автора музыкальной композиции "Молчаливый герой" Данияра Джуманазарова, как пришла идея ее создания.

"Молчаливый герой" - это образ всех наших медиков, музыкальное произведение автор посвятил всем, кто сейчас на передовой в схватке с коронавирусом.

- Все творческие люди и, в частности, музыканты всегда, как зеркало, отражают и черпают вдохновение из того, что их окружает. Сейчас весь мир закрыт на карантин, и люди стали больше петь, выражать свои эмоции, лично меня это вдохновило. Я всегда пишу музыку, но на этот раз не было настроения писать какую-то веселую попсятину, хотелось написать что-то очень сильное, что зацепит душу. Мне очень нравится кинематографическое творчество Ханса Циммера, который написал музыку к фильмам "Пираты Карибского моря", "Бэтмен" и др. Там присутствует оркестровая музыка, которая звучит очень эпично и захватывает тебя целиком, это совершенно другая музыка и другой эффект, которые, на мой взгляд, хорошо отражают сегодняшнюю ситуацию.

А какие инструменты звучат в "Молчаливом герое"?

- Вживую там звучит только гитара. Чтобы задать ритм, звучат барабаны, бас-гитара, играют также несколько скрипок, виолончель и др. Всё это прописывается на компьютере через специальную программу мышкой и клавиатурой с учетом динамики, длительности нот и т.п.

Каким представляется вам медработник в нынешних условиях, какой это человек? И почему вы назвали так свою композицию

"Молчаливый герой"?

- Меня конкретно вдохновила ситуация с врачом Бектуром, который рассказывал в своем Твиттере, что он пешком добирался 22 км до своей работы и что ему выдали некачественные маски, не соответствующие стандартам СИЗ. А потом еще заставили извиняться за то, что он якобы всё это придумал в то время. Хотя отовсюду до сих пор просачивается информация, что в стране чего-то не хватает.

Медики были на виду, и, оказалось, что они не готовы. Это как во время войны, когда солдатам давали пять патронов и одну винтовку на пятерых, и кто выживет - тот выживет. Ну, вы же медики, давали клятву Гиппократа, и это ваша работа! Но, несмотря на огромный риск и отсутствие в достаточном объеме средств защиты, на непонятные компенсации, которые будут или не будут, на безалаберность и халатность, которая витает в воздухе, медики продолжают свою работу и защищают всех нас от угрозы быть инфицированными.

Все эти мысли и вдохновили меня на написание музыкальной композиции. Хотелось бы, чтобы были услышаны проявленные нашими медицинскими работниками отвага, их тревога и напряжение, а на их фоне стремление и сила.

Почему музыка, почему не пошли, например, волонтером по сбору и раздаче продуктов питания нуждающимся?

Каждый должен заниматься своим делом по мере своих возможностей. Не хлебом единым жив человек. Что-то должно поддерживать еще и дух человека. После развала СССР на постсоветском пространстве стало как-то не до культуры и творчества. Многие твердят мне, нафиг тебе эта музыка, ты же не будешь её кушать и не накормишь ею своих детей? У нас скептически ко всему этому относятся и не ценят культуру в любом её проявлении. "Ну, подумаешь, песенку написал, лучше бы муку по айылам развез…", - скажут некоторые скептики. Ни в коем случае, не умаляя вклад волонтеров в борьбу с коронавирусом, еще раз повторюсь, - каждому своё.

Взять хотя бы все наши главные праздники, такие, как День Победы и др. У многих всегда они ассоциируются именно с музыкой.

Представьте себе, если бы не было военных песен - про Катюшу, трех танкистов и про День Победы и, вообще, если бы не было музыкального сопровождения на каждую жизненную ситуацию в нашей жизни и в фильмах?! Музыка – отражение действительности, это то, что наполняет смыслом текущую ситуацию и способствует мотивации. Я убежден, что если бы во время войны не было бы песен, то еще не факт, что выиграли бы войну, потому что был очень важен психологический настрой и дух народа. Люди не роботы, чтобы ограничиться только тем, чтобы сказать им, что ты должен, потому что ты – врач, их нужно как-то вдохновлять и поощрять.

Мне очень обидно, что приходится объяснять, почему важно заниматься музыкой. А вы попробуйте убрать музыку из своей жизни, просто кушайте, спите, занимайтесь сексом, справляйте свои нужды… Ни один даже самый далёкий от культуры человек не выживет, потому что мы очень сложно сочиненные существа.

Посмотрите, как именно в эпоху коронавируса музыка объединила людей, и они стали больше петь и тянуться друг к другу. На весь поющий двор музыкантов там, может быть, два-три человека, но все поют!

Когда пришло увлечение музыкой и сколько уже создано авторских работ собственного сочинения?

- У каждого человека есть определенный набор наклонностей к какому-то ремеслу. Он это использует или не использует. Еще с детства у меня к музыке всегда было особое отношение, дома всегда звучала музыка. Нет ни одного музыканта, который бы просто играл и ничего бы своего не сочинял. Ты можешь слушать и играть Моцарта, Бетховена, The Beatles, но рано или поздно наступает такой момент, когда на основе этого багажа ты начинаешь выдавать что-то своё. Вдохновленный Киркоровым еще в самом раннем детстве я сочинял какие-то глупенькие песенки. Писать музыку начал уже в более взрослой поре, когда освоил игру на некоторых инструментах, начал играть на гитаре и изучать, как устроена композиция и как с помощью компьютерных программ она создается.

В настоящее время у меня есть примерно двенадцать черновых инструментальных композиций, которые надо добить, в разных жанрах и настроях и есть еще примерно десять песен со словами.

Я не хочу сказать, что меня вдохновила тема борьбы с коронавирусом, что я прозрел и, как Иисус, стал ходить по воде и писать песни. Музыку я писал всегда.

Почему Zakki?

- Потому что в детстве меня хотели назвать Закиром или Данияром, как собственно и назвали. Мне нравится сочетание букв "З" и "А", я был в поиске уникального псевдонима и нашел Zakki, который легко произносится и пишется на любом языке мира и звучит стильно.