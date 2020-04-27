В Кыргызстане выявлено еще 13 новых случаев COVID-19. Из них трое медики

На 27 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19. Из них трое медработники, Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности новые случаи зарегистрированы в:
г.Бишкек - 6
г.Ош – 1
Ошская область - 1
Чуйская область – 2
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область - 2.
Всего по республике на сегодня 695 инфицированных COVID-19.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая: г.Бишкек – 2, г.Ош – 1.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 183 случая.
За сутки из стационара выписано 25 пациентов:
г.Бишкек – 2
г.Ош – 2
Ошская область - 1
Джалал-Абадская область – 4
Нарынская область - 16.
Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 395 пациентов.