В Кыргызстане выявлено еще 13 новых случаев COVID-19. Из них трое медики

На 27 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19. Из них трое медработники, Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности новые случаи зарегистрированы в:

г.Бишкек - 6

г.Ош – 1

Ошская область - 1

Чуйская область – 2

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область - 2.

Всего по республике на сегодня 695 инфицированных COVID-19.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая: г.Бишкек – 2, г.Ош – 1.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 183 случая.

За сутки из стационара выписано 25 пациентов:

г.Бишкек – 2

г.Ош – 2

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область – 4

Нарынская область - 16.

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 395 пациентов.