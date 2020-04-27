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Сотрудники "Кумтора" собрали 250 тысяч сомов в фонд борьбы с COVID-19

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- Александра Василькова
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Сотрудники "Кумтор Голд Компани" перечислили 250 тысяч сомов на счет Центрального казначейства Министерства финансов КР для Минздрава КР по борьбе с COVID-19. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что средства собраны в рамках добровольных пожертвований в помощь медицинским работникам республики, которые ведут героическую борьбу с коронавирусной инфекцией.

Отметим, в конце марта 2020 года "Кумтор Голд Компани" выделила финансовую помощь в размере 100 тысяч долларов, которая была направлена на обеспечение необходимыми медицинскими средствами соответствующих структур и населения Иссык-Кульской области, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику и недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории области.

Кроме того, Фонд развития Иссык-Кульской области, чей бюджет формируется из отчислений золотодобывающего предприятия, выделил 12 миллионов сомов на профилактику и недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/387584
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, COVID-19, Кумтор, Минздрав
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