Сотрудники "Кумтора" собрали 250 тысяч сомов в фонд борьбы с COVID-19

Сотрудники "Кумтор Голд Компани" перечислили 250 тысяч сомов на счет Центрального казначейства Министерства финансов КР для Минздрава КР по борьбе с COVID-19. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что средства собраны в рамках добровольных пожертвований в помощь медицинским работникам республики, которые ведут героическую борьбу с коронавирусной инфекцией.

Отметим, в конце марта 2020 года "Кумтор Голд Компани" выделила финансовую помощь в размере 100 тысяч долларов, которая была направлена на обеспечение необходимыми медицинскими средствами соответствующих структур и населения Иссык-Кульской области, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику и недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории области.

Кроме того, Фонд развития Иссык-Кульской области, чей бюджет формируется из отчислений золотодобывающего предприятия, выделил 12 миллионов сомов на профилактику и недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Иссык-Кульской области.