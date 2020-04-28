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Женщину с детьми в аэропорту "Манас" могут депортировать. Штаб решил вопрос

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- Екатерина Улитина
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Марину Хачатурян могут депортировать из Кыргызстана вместе с двумя детьми. Сегодня, 28 апреля, она вернулась в Кыргызстан чартерным рейсом из Екатеринбурга. В аэропорту "Манас" выяснилось, что она не может попасть в Кыргызстан и ее могут отправить обратно в Россию ближайшим рейсом. Подробности этой истории на своей странице в фейсбук рассказала медиаэксперт Елена Баялинова.

По ее словам 13 марта женщина вылетела из Бишкека в Челябинск , в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии РФ, для прохождения планового обследования сына С. Хачатуряна, 2011 г.р., состоящего там на учете с диагнозом "порок сердца, открытое овальное окно 4-5 мм" с 16.10.2013г., а также дочери А.Хачатурян, 2004 г.р., у которой наблюдается сильное проявление аллергии.

Вернуться домой семья не смогла из-за прекращения пассажирского сообщения, в связи с принятыми мерами для борьбы с пандемией коронавируса.

Генеральное консульство Кыргызстана в Екатеринбурге помогли женщине вернуться домой. Сегодня утром она вместе с детьми прибыла в аэропорт "Манас" чартерным рейсом.

Отмечается, что Марина Хачатурян имеет гражданство России и Кыргызстана, ее дети - граждане России, но на руках есть свидетельства о рождении, выданные в Кыргызстане. Их отец – гражданин Кыргызстана.

Редакции VB.KG стало известно, что республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в оперативном порядке решил вопрос. Принято решение не депортировать семью. Их пропустили на территорию Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/387630
Теги:
Россия, Бишкек, Кыргызстан, самолеты, коронавирус, COVID-19
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