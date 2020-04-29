Возможна коррупция. Касымалиева о деньгах собранных для борьбы с COVID-19

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, а также еще четыре члена комиссии по распределению средств, собранных на счету для борьбы с COVID-19 во время заседания комиссии раскритиковали предложение Минздрава о выплате доплат медикам.

Дело в том, что члены комиссии считают, что при предложенном механизме распределения средств возникают серьезные коррупционные риски из-за того, что контролировать расходование средств очень сложно.

"…В целях достоверного начисления, выплаты медицинским работникам должны производится из фонда заработной платы Министерства Здравоохранения и ФОМС, а данный сбор гуманитарных средств должен был быть направлен на решение оперативных вопросов по обеспечению мер защиты медицинских работников. Само Положение о порядке распределения денежных средств, а также процедуры по начислению выплат для членов комиссии были предоставлены 27 апреля на само заседание, несмотря на то, что Секретариат комиссии должен предоставить все материалы заранее.

Членов Комиссии тревожит, тот факт, что официальные позиции Министерства Финансов, Министерства Труда и Социального развития и Министерства Юстиции не были представлены на заседании. Воздержавшиеся члены Комиссии предполагают, что средства граждан, поступившие на борьбу с коронавирусом, не пройдут официальный бюджетный процесс, что дополнительно создаст крупные коррупционные риски, которые сложнее отследить и контролировать", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице Аиды Касымалиевой.

На заседании комиссии Касымалиева, отметила, что все выплаты по оплате труда должно выплачивать государство из бюджета, а пожертвование граждан необходимо тратить на срочные потребности здравоохранения в борьбе с COVID-19. В том числе на эти деньги предлагается закупить средства индивидуальной защиты для медиков и тест системы для анализа на коронавирус.

Глава ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова сообщила, что проведенный анализ показал, что в ЦСМ не хватает средств защиты.

- Сегодня вопрос с СИЗами не закрыт, мы делали подсчет, слушали выступление ФОМС, сейчас не хватает более 100 млн сомов на покупку СИЗ. Это объективная информация, что средств защиты не хватает. Чтобы делать надбавки медикам, необходимо разработать положение, которое подпишет премьер-министр. Пока же нам дают не точную минформацию, приблизительные цифры. Да, 130 млн не решат судьбу государства, но они могут помочь решить срочные проблемы на местах, - сказала Назгуль Турдубекова.

При этом, глава комиссии, вице-премьер-министр Аида Касымалиева назвала недостоверной информацию, что у медиков не хватает средств защиты. Но, при этом, подтверждает, что необходимо купить несколько сотен тысяч одноразовых костюмов и респираторов для покрытия потребностей.

Напомним, накануне было принято решение перечислить 95 млн сомов со счета добровольных пожертвований на доплаты медикам.