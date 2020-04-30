Депутаты просят, Абылгазиева и членов правительство прийти на заседание ЖК

Депутаты просят пригласить на заседание Жогорку Кенеша премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, виц-премьер-министров и руководителей силовых структур, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в стране.

Отметим, сегодня, 30 апреля проходит сессия Жогорку Кенеша, на которой депутаты должны проголосовать по вопросу о продлении чрезвычайного положения до 11 мая.

Исхак Масалиев, Наталья Никитенко, Руслан Казакбаев, Максат Сабиров и другие депутаты попросили пригласить на заседание премьер-министра.

- Мне поступила информация, что бюджет министерств и ведомств на 2020 год сократится на 70%. Хотелось бы узнать, это действительно так? – поинтересовался Бакиров.

Отметим, правительство, действительно, сообщило о сокращении всех государственных расходов, однако новый бюджет на этот год пока не опубликован.

Также депутатов волнуют вопросы запуска экономики после карантина и антикризисные меры правительства.