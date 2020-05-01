В Кыргызстане еще 10 новых случаев COVID-19. В том числе трое медиков

В Кыргызстане на 1 мая зарегистрировано 10 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.
В частности зараженные выявлены в:
г.Бишкек - 5
Ошская область – 3
Баткенская область - 1
Нарынская область - 1.
Среди новых случаев трое медицинских работников. Они выявлены в г. Бишкек – 2, Нарынской области – 1.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 198 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 114.
Так, на сегодня по республике всего 756 зараженных коронавирусной инфекцией.
Из них в стационаре находятся 244 пациента: пятеро в реанимации – 5. Умерли – 8.
За сутки из стационара выписано 42 пациента:
В том числе в:
г.Бишкек – 8
г.Ош – 10
Ошская область - 9
Джалал-Абадская область – 3
Нарынская область - 11
Иссык-Кульская область - 1.
За все время выписано с выздоровлением по стране 504 пациента.