В Кыргызстане еще 10 новых случаев COVID-19. В том числе трое медиков

В Кыргызстане на 1 мая зарегистрировано 10 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

В частности зараженные выявлены в:

г.Бишкек - 5

Ошская область – 3

Баткенская область - 1

Нарынская область - 1.

Среди новых случаев трое медицинских работников. Они выявлены в г. Бишкек – 2, Нарынской области – 1.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 198 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 114.

Так, на сегодня по республике всего 756 зараженных коронавирусной инфекцией.

Из них в стационаре находятся 244 пациента: пятеро в реанимации – 5. Умерли – 8.

За сутки из стационара выписано 42 пациента:

В том числе в:

г.Бишкек – 8

г.Ош – 10

Ошская область - 9

Джалал-Абадская область – 3

Нарынская область - 11

Иссык-Кульская область - 1.

За все время выписано с выздоровлением по стране 504 пациента.