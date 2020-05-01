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Минздрав КР: Коронавирус выявлен у 102 детей, пятерым из них нет и года

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- Оксана Гут
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Коронавирус выявлен у 102 детей до 15 лет. Об этом на брифинге 1 мая сказала начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

Она отметила, что пятерым из них нет и года.

"Все дети были госпитализированы, состояние в большинстве случаев удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно, легкой и средней тяжести", - сообщила Акматова.

Также, по данным Минздрава, на сегодняшний день 59 детей уже выписаны домой.

На 1 мая всего по Кыргызстану 756 зараженных. Их разбивка по возрасту:

  1. 0-15 лет - 102
  2. 16-19 лет - 21
  3. 20-35 лет - 215
  4. 36-55 лет - 259
  5. старше 56 лет - 159.


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URL: https://www.vb.kg/387727
Теги:
дети, Кыргызстан, коронавирус, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (120 материалов)
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