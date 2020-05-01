Минздрав КР: Коронавирус выявлен у 102 детей, пятерым из них нет и года

Коронавирус выявлен у 102 детей до 15 лет. Об этом на брифинге 1 мая сказала начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

Она отметила, что пятерым из них нет и года.

"Все дети были госпитализированы, состояние в большинстве случаев удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно, легкой и средней тяжести", - сообщила Акматова.

Также, по данным Минздрава, на сегодняшний день 59 детей уже выписаны домой.

На 1 мая всего по Кыргызстану 756 зараженных. Их разбивка по возрасту: