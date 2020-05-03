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Консульство Иордании в КР оказало Кыргызстану помощь на сумму 8 млн сомов

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- Бакыт Басарбек
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Консульство Иордании в КР оказало Кыргызстану помощь в борьбе с коронавипусом на сумму 8 млн сомов. Об этом редакции VB.KG сообщили в посольстве.

"Почетный Консул Хашемитского Королевства Иордании в Кыргызской Республики господин Аль-Саббах Карам Самир Адиб в этот непростой период вносит свой вклад в борьбу с короновирусной инфекцией в стране. Это серьезное испытание для Кыргызстана и только благодаря сплочённости и взаимопомощи мы преодолеем пандемию, справимся с последующими трудностями и, в конечном итоге, станем сильнее.

Во все области Кыргызстана направлена гуманитарная помощь на сумму 8 миллионов сомов. Продукты питания и средства личной гигиены будут переданы социально уязвимым семьям, медицинским работникам, сотрудникам правоохранительных органов, воспитанникам детских домов, постояльцам домов престарелых, и другим социальным объектам, входящим в группу риска", - пояснили в консульстве.


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URL: https://www.vb.kg/387788
Теги:
посольство, Иордания, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
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