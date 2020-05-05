Боронов поручил изменить запрет на въезд без справки об отсутствии COVID-19

Необходимо изменить запрет на въезд в области и требования справки об отсутствии COVID-19. Об этом на заседании Республиканского штаба заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, сообщает пресс-служба аппарата правительства.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что решения о вводе ограничений принимали представители правительства в регионах самостоятельно.

"На санитарно-карантинных постах должен продолжаться усиленный контроль за всем въезжающим и выезжающим транспортом и гражданами, согласно утверждённому Министерством здравоохранения Кыргызской Республики алгоритму действий проверок. Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан излишне, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата правительства.

Руководителям государственных и местных органов власти поручено держать под контролем вопрос обеспечения безопасности здоровья, соблюдения основных санитарных требований сотрудниками, задействованными в борьбе с коронавирусом, в целях исключения случаев заражения инфекцией.

Напомним, в Кыргызстане в ряде населенных пунктов действует режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. С 4 мая в Иссык-Кульской области введено ограничение на въезд и выезд. Въезжающие должны предоставить справку о прохождении экспресс-теста или ПЦР-анализа на коронавирус.

Накануне стало известно, что власти Бишкека рассматривают введение аналогичного ограничения для въезжающих в Бишкек.