Панков: Карантин мало повлиял на мою жизнь. И таких, как я, все больше

Заведующий лабораторией вычислительной математики Института математики, член-корреспондент НАН КР Павел Панков рассказал VB.KG о своей виртуальной работе за минувшие полтора месяца всеобщей самоизоляции в Кыргызстане из-за пандемии коронавируса.

- Коронавирус не только принес бедствие, он сделал необходимым то, что раньше было возможным для многих людей - работу в виртуальном мире. И эти последствия видны всем - в том числе заметно очистилась окружающая среда, - заявляет Панков.

Он явно гордится своими сбывшимися пророчествами. Еще в статье о нем "Миры Панкова" в "Вечернем Бишкеке" в 1996 году подчеркивалось, что человек может и должен работать в виртуальных пространствах.

О том же говорилось в совместной книге Панкова и академика Алтая Борубаева книге "Компьютерное представление кинематических топологических пространств" (1999), совместной с членом-корреспондентом НАН КР Турсунбеком Бекболотовым статье "Развитие информационной экономики и вузы Кыргызстана" в газете "Кут Билим", (2003), в совместной с Батыйгуль Баячоровой и Мухтар Жураевым книге "Кыргыз тилин компьютерде чагылдыруу" (2010).

Панков и его коллеги подчеркивали, что человек может и должен работать в виртуальных пространствах и (лично Панкова предложение) эти пространства могут быть и не подобны нашему.

Он особо выделяет, что давно (по меркам XXI века) многие специалисты - некоторые администраторы, полицейские начальники, пограничники, банковские служащие, операторы на производстве, летчики, авиадиспетчеры, регистраторы и контролеры в аэропортах, врачи-диагносты, водители на современных автомашинах с электроникой работают наполовину в виртуальных мирах (более точный термин - дополненная реальность).

Продавцы в супермаркетах все больше погружаются в мир условных знаков, штрих-кодов и электронных денег - кредитных карт. Молодежь surfing Internet. Мы видим мир глазами телекамер (это имеет тоже свои недостатки, как показывают в детективных фильмах, но это - предмет уже другого разговора). Вместо плоских предметов передаются их 2D-образы и дело идет к тому, чтобы вместо многих вещей передавать их 3D-образы.

Теперь присоединились (к тем, кто уже так работал) еще и сотрудники НИИ, преподаватели, учащиеся.

- Перечислю (если это для кого-то представляет интерес) свою работу за прошедший месяц. Отмечу, что в этом нет ничего особенного - так работают многие, - подчеркивает Панков.

Как заведующий лабораторией Института математики НАН КР, совместно с сотрудниками лаборатории и его учениками в других городах, Панков подготовил разные научные статьи к публикации (саму публикацию приходится ждать).

По совместительству Панков преподает в двух вузах. Как профессор КНУ и КРСУ, он дает сейчас студентам задания и проверяет их выполнение.

А как ответственный за олимпиады по информатике Панков организовал участие наших ребят (двое из них получили бронзовые медали на Международной олимпиаде в Баку в прошлом году) в неформальном международном on-line соревновании. Его провел Оргкомитет Международной олимпиады в Сингапуре из-за переноса этой олимпиады на неопределенный срок из-за коронавируса.

Как обозреватель авторитетного международного журнала Mathematical Reviews Панков написал для публикации в этом журнале так называемый "реферат" на английском языке на присланную ему статью. За это гонорар не платят, зато такое считается в мире математиков почетным делом.

А еще профессор Панков написал эссе "О КОРОНАВИРУСЕ И О ДРУГОМ" c эпиграфом из Сократа на трех языках: "Я знаю, что я ничего не знаю. I know that I know nothing. Эчтекени билбегенимди гана билемин".

Главная мысль трактата Панкова интересная, хотя он и не специалист по микробам, а математик.

- Уничтожая некоторые микробы, человек расчищает место для жизни не только для себя, но и для других микробов. По известному образному выражению, "человечество сидит на игле лекарств". Каждая прививка и каждый прием многих из лекарств защищают человека от конкретного микроба, но снижают сопротивляемость организма в целом. Поэтому микробы, которые раньше были неопасными, становятся опасными. Также усиливаются аллергия и аутоиммунные болезни, - предостерегает профессор Панков.

Магия личных чисел

В 15 лет Павел Панков экстерном окончил среднюю школу во Фрунзе и стал самым молодым студентом физико–математического факультета Кыргызского государственного университета. В апреле 1971–го в 20 лет защитил кандидатскую диссертацию "Исследование операторно– дифференциальных уравнений, близких к вырожденным". Его возрастной рекорд до сих пор никем в Кыргызстане не превзойден.

В 1986–м, по возрасту тоже достаточно рано, Панков защитил докторскую диссертацию "Доказательные вычисления на ЭВМ". Но и тогда, и сейчас он категорически отказывается считать себя вундеркиндом. И вообще настаивает, что он, оказывается, "человек очень неинтересный". Гораздо, мол, общественно интереснее его любимая математика. В этом они с женой, доктором педагогических наук Галиной Даниловной, твердо уверены.

Титулы Панкова таковы. Отличник просвещения Кыргызстана и СССР, заслуженный работник образования Кыргызстана. Он - лауреат Государственной премии в области науки и техники 1998 года и Академической премии имени Исы Ахунбаева 2004 года. Обе премии - за компьютеризацию топологии, и обе получены совместно с академиком Алтаем Борубаевым.

Для математика необычно то, что среди наград Панкова - и по определению гуманитарная премия имени Ишеналы Арабаева 1997 года. Арабаевская премия получена Панковым за компьютеризацию грамматики кыргызского языка (совместно с доктором филологических наук Ташполотом Садыковым).