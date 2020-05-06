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В США убит ученый, изучавший COVID-19. Он был близок к крупному открытию

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- Екатерина Улитина
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В субботу профессор Питсбургского университета (США) Бинг Лю был застрелен в собственной квартире. В университете заявили, что ученый работал над изучением COVID-19 и был близок к важному открытию. Об этом сообщает CNN.

Издание, ссылаясь на данные полиции, сообщает, что в Бинг Лю стреляли несколько раз. Огнестрельные ранения имеются на голове, шее, туловище и конечностях. Предполагается, что убийцей был 46-летний Хао Гу. Выстрелив несколько раз в профессора, он вернулся к своей машине и совершил самоубийство. Его автомобиль был найден в радиусе полутора километров от места убийства.

В полиции считают, что мужчины знали друг друга, но ничего не указывает на то, что убийство произошло на почве национальности Лю.

"Бинг был на пороге очень важного открытия, необходимого для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2, и клеточных изменений, которые вызывают осложнения заболевания", - цитирует CNN заявление коллег Бинг Лю из факультета вычислительной и системной биологии Питсбургского университета.


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URL: https://www.vb.kg/387857
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