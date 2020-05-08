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Усенбаев: В Чаткале местный житель не верил в COVID-19 и не пускал медиков

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- Оксана Гут
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В Чаткальском районе местные жители отказывались верить в существование COVID-19 и поскандалили с врачами. Об этом случае на брифинге 8 мая рассказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он ответил на вопрос: "Действительно ли, по данному факту было возбуждено уголовное дело?".

"Не то, что уголовное дело. Просто человек отказывался проверяться на коронавирус- не верил, что так бывает. Он чуть ли не забаррикадировался и не пускал медработников. Пришлось привлекать сотрудников милиции и подключать местные органы власти", - сообщил Усенбаев.

Позже, отметил он, исследования все же были проведены. Пациенты теперь находятся на лечении.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что в Чаткальском районе между медицинскими работниками и местными жителями произошла потасовка. Якобы медики пришли госпитализировать 10-летнего мальчика, у которого подтвердился COVID-19, а его родители едва ли не набросились на них.


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URL: https://www.vb.kg/387892
Теги:
МВД, Минздрав, нарушения, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (150 материалов)
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