Усенбаев: В Чаткале местный житель не верил в COVID-19 и не пускал медиков

В Чаткальском районе местные жители отказывались верить в существование COVID-19 и поскандалили с врачами. Об этом случае на брифинге 8 мая рассказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он ответил на вопрос: "Действительно ли, по данному факту было возбуждено уголовное дело?".

"Не то, что уголовное дело. Просто человек отказывался проверяться на коронавирус- не верил, что так бывает. Он чуть ли не забаррикадировался и не пускал медработников. Пришлось привлекать сотрудников милиции и подключать местные органы власти", - сообщил Усенбаев.

Позже, отметил он, исследования все же были проведены. Пациенты теперь находятся на лечении.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что в Чаткальском районе между медицинскими работниками и местными жителями произошла потасовка. Якобы медики пришли госпитализировать 10-летнего мальчика, у которого подтвердился COVID-19, а его родители едва ли не набросились на них.