Депутат ЖК Жумалиев требует 10 млн сомов за клевету с экс-прокурора

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев требует 10 млн сомов в качестве компенсации за распространения ложной информации с экс-прокурора Сыймыка Жапыкеева. Информацию VB.KG подтвердил адвокат депутата Бактыбек Жумашев.

Исковое заявление рассмотрят в Ленинском районном суде Бишкека.

- Жапыкеев рассказал абсолютно необоснованные факты. Он заявил, что состояние у Жумалиева составляет 2,5 млрд долларов, и он владеет 20 особняками и 150 квартирами. Этот было сделано, чтобы спровоцировать общественность. На самом деле – это недостоверная информация, которая не подтверждена документально, - сказал Бактыбек Жумашев.

Он добавил, что его клиент принял решение в случае выигрыша передать сумму компенсации морального вреда на благотворительность.

Напомним, экс-прокурор заявил, что депутат ЖК Жумалиев сколотил огромное состояние, находясь на государственной службе.