Не можете уехать на автобусе или на маршрутке? А они на других линиях

Они ни дня не ходят во "временно неработающих". Сотрудники Бишкекского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия (МП "БПАТП") – водители автобусов и частных микроавтобусов - получили Почетные грамоты УВД Октябрьского района.

Как пояснила VB.KG советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова, в это непростое время водители несут свою службу наряду с сотрудниками правоохранительных органов и медиками. В буквальном смысле вместе с ними – развозят правоохранителей и медиков из дома на работу и с работы по домам.

Почетными грамотами награждены водители автобусов: Эрнест Усенов, Нуркалый Коконалиев, Ишенбек Мамбетакунов, Канат Абдылдаев, Мирбек Урманбетов, Замирбек Токтоматов; водители маршруток Азамат Чынгышов, Майрамбек Омурбаев, Ибрахим Ашимов, Алыбай Осмонов.

Например, для бесперебойной работы сотрудников РУВД было выделено 16 микроавтобусов во время комендантского часа, а для сотрудников ГУВД определены 20 автобусов, все расходы покрываются из городского бюджета.

- Команда мэрии города Бишкек поздравляет коллег с наградой, желает крепкого здоровья, благополучия и успехов! Берегите себя и своих близких, дорогие бишкекчане, соблюдайте санитарную дистанцию! Бишкек – любимый дружный город! – восклицает Алмамбетова.