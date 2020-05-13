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Не можете уехать на автобусе или на маршрутке? А они на других линиях

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- Александр Тузов
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Они ни дня не ходят во "временно неработающих". Сотрудники Бишкекского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия (МП "БПАТП") – водители автобусов и частных микроавтобусов - получили Почетные грамоты УВД Октябрьского района.

Как пояснила VB.KG советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова, в это непростое время водители несут свою службу наряду с сотрудниками правоохранительных органов и медиками. В буквальном смысле вместе с ними – развозят правоохранителей и медиков из дома на работу и с работы по домам.

Почетными грамотами награждены водители автобусов: Эрнест Усенов, Нуркалый Коконалиев, Ишенбек Мамбетакунов, Канат Абдылдаев, Мирбек Урманбетов, Замирбек Токтоматов; водители маршруток Азамат Чынгышов, Майрамбек Омурбаев, Ибрахим Ашимов, Алыбай Осмонов.

Например, для бесперебойной работы сотрудников РУВД было выделено 16 микроавтобусов во время комендантского часа, а для сотрудников ГУВД определены 20 автобусов, все расходы покрываются из городского бюджета.

- Команда мэрии города Бишкек поздравляет коллег с наградой, желает крепкого здоровья, благополучия и успехов! Берегите себя и своих близких, дорогие бишкекчане, соблюдайте санитарную дистанцию! Бишкек – любимый дружный город! – восклицает Алмамбетова.


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URL: https://www.vb.kg/388001
Теги:
ГУВД, мэрия, Бишкек, автомобили, общественный транспорт, медики
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