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Коронавирус в КР: Врач из Бишкека 1,5 месяца не видела семью (видео)

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- Екатерина Улитина
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Маленький Руслан не видел маму с 22 марта. Больше месяца она остается на рабочем месте в больнице, чтобы лечить пациентов, заразившихся коронавирусом.

Наталья Прыткова – врач-инфекционист в Республиканской инфекционной клинической больнице. Она и ее коллеги стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Ежедневно по 6 часов она находится в отделении, где лечат с пациентов. Потом возвращается в "чистую зону", где работает с историями болезней и занимается лечением. Через 12 часов отдыха – вновь возвращается к больным.

- Мы будем здесь находиться до последнего пациента. Надеемся, что это скоро закончится, и мы вернемся домой, к своим семьям, - рассказывает Наталья Прыткова.

Историю маленького Руслана и его мамы Натальи подготовили Минздрав Кыргызстана при поддержке ООН в Кыргызстане и Фонда ООН в области народонаселения в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/388012
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, врачи, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (160 материалов)
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