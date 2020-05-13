Коронавирус в КР: Врач из Бишкека 1,5 месяца не видела семью (видео)

Маленький Руслан не видел маму с 22 марта. Больше месяца она остается на рабочем месте в больнице, чтобы лечить пациентов, заразившихся коронавирусом.

Наталья Прыткова – врач-инфекционист в Республиканской инфекционной клинической больнице. Она и ее коллеги стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Ежедневно по 6 часов она находится в отделении, где лечат с пациентов. Потом возвращается в "чистую зону", где работает с историями болезней и занимается лечением. Через 12 часов отдыха – вновь возвращается к больным.

- Мы будем здесь находиться до последнего пациента. Надеемся, что это скоро закончится, и мы вернемся домой, к своим семьям, - рассказывает Наталья Прыткова.

Историю маленького Руслана и его мамы Натальи подготовили Минздрав Кыргызстана при поддержке ООН в Кыргызстане и Фонда ООН в области народонаселения в Кыргызстане.