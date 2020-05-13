Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Президент обратил внимание на усиление борьбы с коррупцией в госорганах

227  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 мая, принял Генерального прокурора Откурбека Джамшитова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждена текущая деятельность и приоритетные задачи на ближайшую перспективу, стоящие перед органами прокуратуры.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов представил отчет о работе органов прокуратуры, информацию о мерах по противодействию коррупции, деятельности по надзору за единообразным исполнением законов государственными органами, местными властями и правоохранительными структурами.

Отмечено, что по итогам деятельности органов прокуратуры в 2019 году было выявлено более 36 тысяч нарушений закона, по которым приняты меры прокурорского реагирования по восстановлению нарушенных прав, в том числе в пользу государства было возмещено более 1 млрд сомов.

Также он рассказал о ходе реализации решений Совета безопасности и Совета по судебной реформе.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость неукоснительного обеспечения органами прокуратуры верховенства закона и укрепления законности в стране. Обратил особое внимание на усиление мер по борьбе с коррупцией в органах государственной власти, правоохранительных органах.

Президент Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул необходимость усиления мер по цифровизации деятельности органов прокуратуры и продолжения работ по реализации судебно-правовой реформы, несмотря на временные неудобства, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388028
Теги:
Генеральная прокуратура, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  