Президент обратил внимание на усиление борьбы с коррупцией в госорганах

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 мая, принял Генерального прокурора Откурбека Джамшитова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждена текущая деятельность и приоритетные задачи на ближайшую перспективу, стоящие перед органами прокуратуры.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов представил отчет о работе органов прокуратуры, информацию о мерах по противодействию коррупции, деятельности по надзору за единообразным исполнением законов государственными органами, местными властями и правоохранительными структурами.

Отмечено, что по итогам деятельности органов прокуратуры в 2019 году было выявлено более 36 тысяч нарушений закона, по которым приняты меры прокурорского реагирования по восстановлению нарушенных прав, в том числе в пользу государства было возмещено более 1 млрд сомов.

Также он рассказал о ходе реализации решений Совета безопасности и Совета по судебной реформе.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость неукоснительного обеспечения органами прокуратуры верховенства закона и укрепления законности в стране. Обратил особое внимание на усиление мер по борьбе с коррупцией в органах государственной власти, правоохранительных органах.

Президент Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул необходимость усиления мер по цифровизации деятельности органов прокуратуры и продолжения работ по реализации судебно-правовой реформы, несмотря на временные неудобства, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.