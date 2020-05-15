Прозрачная тайна переговоров лидеров ЖК и Госдумы: особые отношения КР и РФ

Бишкекские парламентские аналитики выяснили подоплеку важных переговоров парламентских лидеров Кыргызстана и России.

Эта "подоплека" заключается в особо дружественных отношениях КР и РФ. На сегодняшний день внутри ОДКБ наилучшие двусторонние отношения как раз у наших стран. Организация Договора о коллективной безопасности объединяет шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Иногда ОДКБ называют "клубом России и ее самых близких союзников".

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков провел важный телефонный разговор с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Спикеры обсудили ситуацию с распространением коронавируса в мире.

Именно в связи с остающейся тяжелой ситуацией с COVID-19 обсуждалась возможность проведения в июне заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в формате видеоконференции.

Такой формат будет необходим в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Ранее заседание Совета ПА ОДКБ планировалось провести в мае.

В ходе беседы Дастанбек Джумабеков подчеркнул важность развития межпарламентского вектора сотрудничества в нынешнее непростое время.

- Ведь в условиях пандемии тесное сотрудничество между государствами, а также взаимная поддержка важны, как никогда, - сказал Джумабеков.

В свою очередь Председатель Госдумы отметил, что намерен обсудить возможность дистанционного проведения заседания Совета ПА ОДКБ со всеми председателями парламентов Парламентской Ассамблеи.

Показательно, что эти переговоры начаты Россией (она председательствует в ОДКБ в 2020 году) именно с Кыргызстаном.