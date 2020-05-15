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За сутки зафиксировано еще две смерти от коронавируса - в Нарыне и Бишкеке

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- Оксана Гут
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За сутки в Кыргызстане зарегистрировано еще 2 летальных исхода от COVID-19. Об этом 15 мая на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Всего в Кыргызстане в результате болезни скончалось 14 человек.

Две смерти зафиксированы в Нарынской области и в Бишкеке - Республиканской клинической больнице.

"Должен с прискорбием сообщить, что зарегистрированы за сутки еще две смерти, связанные с коронавирусом. В Нарынской области скончалась 84-летняя женщина с диагнозом внебольничная пневмония. Она находилась на лечении еще с апреля, у нее были сопутствующие заболевания. Ее состояние стало ухудшаться, и она была переведена в реанимацию, взяли анализ на коронавирус. В посмертном анализе у нее выявлен положительный результат. Поэтому было принято решение, что смерть пациентки связана с COVID-19. Вчера в соответствии с санитарными требованиями состоялись похороны. В селе, где был зафиксирован этот случай, проводятся эпидмероприятия", - рассказал Усенбаев.

Также он сообщил подробности смерти 55-летнего мужчины в РКИБ

"Мужчина 55 лет скончался утром 15 мая. Также с апреля он находился на лечении. У него были осложнения и тоже сопутствующие заболевания. Но коронавирус проявил свою нехорошую особенность...", - заключил замминистра.


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URL: https://www.vb.kg/388066
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (167 материалов)
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