Из-за COVID-19 роддом в Нарыне могут перенести. На месте работает комиссия

В причинах неблагополучной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Нарынской области работает специальная комиссия Минздрава. Об этом 15 мая сказал замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он сообщил, что на место выехали заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев и начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

"Они работают именно по вопросам причин появления коронавируса в роддоме. На сегодня все случаи заражения уже выявлены, теперь будут решаться организационные вопросы. В том числе возможный перенос роддома, эпидмероприятия по дезинфекции и прочее", - отметил Усенбаев.

Напомним, накануне в Нарынской области было сразу выявлено 15 новых случаев COVID-19. Как позже выяснилось, вспышка зафиксирована в роддоме Нарына. Среди зараженных 8 рожениц.