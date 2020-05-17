В Сызране кыргызстанец пугал своим поведением прохожих (видео)

В городе Сызрань Самарской области молодой человек день и ночь просидел на металлической вышке, куда зачем-то забрался. Вел там себя неадекватно, и лишь когда ему помогли, наконец, спуститься, выяснилось, что это – 40-летний приезжий из Кыргызстана.

Вышка, на площадке которой расположился кыргызстанец, находится возле одного из городских рынков. Как оказался мужчина там, никто не видел. Однако своим поведением, по сообщениям местных СМИ, незнакомец привлек внимание многих прохожих. Он выкрикивал фразы о неразделенной любви и периодически громко заявлял, что бога нет.

При этом иногда сильно раскачивал площадку, установленную на высоте пятиэтажного дома, пугая наблюдавших внизу людей своей возможностью выпасть и разбиться. А в других случаях становился на колени, продолжая бессвязный разговор с самим собой. На уговоры спуститься вниз никак не реагировал.

Автомобилисты отогнали свои машины, припаркованные возле вышки, опасаясь, что упадет на них или она или сам неизвестный. В дальнейшем на место событий приехали полицейские, пожарные, врачи. Когда мужчина спустя много часов все-таки оказался на земле, его сразу увезли в психиатрическую больницу, где теперь проверят на вменяемость.